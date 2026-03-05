Descubre la arquitectura vernácula serragatina en la ruta senderista de Santibáñez el Alto

Santibáñez el Alto acoge este domingo la quinta edición de la ruta senderista 'Arquitectura vernácula tradicional: del castillo a los pajares', una actividad que combina deporte, patrimonio y convivencia en plena Sierra de Gata. La organización ha ofertado 150 plazas, con un precio de inscripción de 10 euros, que pueden formalizarse hasta el 5 de marzo o hasta completar el cupo.

La jornada comenzará con la recepción de participantes entre las 9:30 y las 10:15 horas en la plaza de toros, donde se ofrecerán cafés y camisetas conmemorativas de la ruta. La salida está prevista para las 10:30 horas y el recorrido tendrá una duración aproximada de tres horas. Tras finalizar la caminata, los participantes compartirán una comida de convivencia en torno a las 14:00 horas.

El itinerario es circular, de unos ocho kilómetros, con un desnivel acumulado de subida y bajada de 284 metros y un nivel de dificultad bajo: grado 1 en severidad del medio natural y orientación del itinerario, y grado 2 en desplazamiento y esfuerzo físico.

Un recorrido por el patrimonio serragatino

La ruta parte del entorno del castillo de Santibáñez el Alto, una fortaleza templaria situada en uno de los puntos más elevados de la comarca, desde donde se obtienen amplias panorámicas de la Sierra de Gata y del valle del Alagón. Desde allí, el recorrido desciende hacia el barrio de los Pajares, un conjunto agroganadero tradicional situado junto al embalse de Borbollón y catalogado como Bien de Interés Cultural.

Durante el trayecto, los senderistas atraviesan caminos y sendas de fácil tránsito, con diversos puntos de interés como fuentes tradicionales, antiguas pilas de piedra o colmenares, elementos que forman parte del paisaje cultural de la comarca.

Qué es la arquitectura vernácula

La protagonista de la ruta es la arquitectura vernácula serragatina, es decir, la arquitectura tradicional construida por las propias comunidades rurales utilizando materiales del entorno y técnicas transmitidas de generación en generación.

En Sierra de Gata este tipo de construcciones se caracteriza por el uso de piedra seca, madera y cubiertas de teja, adaptadas al clima y a la actividad agrícola y ganadera. Los pajares, chozos, muros de piedra o pequeñas construcciones auxiliares son ejemplos de este patrimonio popular que ha servido históricamente para almacenar grano, refugiar animales o apoyar las labores del campo.

Este tipo de arquitectura no responde a diseños académicos, sino a soluciones prácticas desarrolladas por los habitantes del territorio, lo que la convierte en un valioso testimonio de la cultura rural y del modo de vida tradicional.

Una ruta que gana participantes cada año

La actividad se puso en marcha en 2022 con la primera edición de la ruta 'Arquitectura vernácula serragatina', con el objetivo de dar a conocer este patrimonio y fomentar el turismo activo en la zona.

Desde entonces, las diferentes ediciones han reunido alrededor de un centenar de participantes, una cifra que ha ido consolidando la iniciativa dentro del calendario de actividades senderistas de la comarca. Para esta quinta edición, la organización ha ampliado la oferta hasta 150 plazas, lo que refleja el creciente interés por este tipo de propuestas que combinan naturaleza, historia y cultura.

Senderismo, paisaje y convivencia

Más allá del recorrido, la ruta se plantea también como una jornada de encuentro entre vecinos y visitantes. El paisaje que rodea Santibáñez el Alto, con dehesas, montes y vistas al embalse de Borbollón, ofrece un escenario privilegiado para practicar senderismo mientras se descubren elementos del patrimonio rural que a menudo pasan desapercibidos.

La combinación de actividad física accesible, patrimonio cultural y convivencia final en torno a una comida convierte esta propuesta en una de las iniciativas más singulares para conocer de cerca la identidad serragatina y su arquitectura tradicional.