Suceso

Tres mujeres heridas, una de ellas grave, tras un accidente en la EX-A1 a la altura de Casatejada

Tres mujeres resultaron heridas en un accidente de tráfico en la EX-A1, cerca de Casatejada, una de ellas de gravedad, siendo trasladadas al Hospital Campo Arañuelo de Navalmoral de la Mata

112 de Extremadura.

112 de Extremadura. / EL PERIÓDICO

Pablo Parra

Cáceres

Tres personas han resultado heridas tras un accidente de tráfico este jueves en la EX-A1 a la altura de Casatejada. Se trata de tres mujeres, dos de 21 años y una de 57, esta última en estado grave, que se encuentran ya en el Hospital Campo Arañuelo de Navalmoral de la Mata.

Una de las jóvenes ha sufrido un traumatismo, mientras que las otras dos acompañantes resultaron policontusionadas. El aviso lo recibió el 112 sobre las 8.56 horas, siendo alertado de la salida de la vía de un vehículo.

Al lugar de los hechos se trasladaron dos dotaciones sanitarias, una patrulla de la Guardia Civil y un equipo de señalización de carreteras.

