M.ª Ángeles Domínguez destaca el papel de la mujer en la transmisión cultural en San Martín de Trevejo

La Diputación de Cáceres continúa difundiendo en sus redes sociales la campaña 'Mantener lo conseguido, afrontar los desafíos', una iniciativa vinculada a la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, que busca visibilizar el papel de las mujeres en el desarrollo de los pueblos de la provincia.

El tercer vídeo de la serie está protagonizado por M.ª Ángeles Domínguez, maestra jubilada y empresaria turística en San Martín de Trevejo, que reflexiona sobre la evolución del papel de la mujer en la educación y en la transmisión de la cultura en el ámbito rural. La protagonista recuerda que en sus primeros años como docente su trabajo se centraba principalmente en recoger a los niños y enseñarles, mientras que hoy se reconoce el papel fundamental de las maestras como transmisoras de cultura y guardianas de las tradiciones.

Además, pone en valor el papel de las mujeres en la preservación de A Fala, el dialecto que se habla en San Martín de Trevejo y en los otros municipios del Val de Xálima. "La mujer ha tenido un papel muy importante en la transmisión de A Fala, es la lengua madre", señala, recordando que durante generaciones han sido las mujeres quienes, en el ámbito doméstico, han enseñado a los niños a hablar, jugar y cantar en esta lengua.

La campaña continúa ampliando su galería de testimonios y, en la tarde del miércoles, se ha incorporado también Sonia Montero, gestora cultural en Segura de Toro, en el Valle del Ambroz. Cada día, hasta el 8 de marzo, la institución provincial publica nuevos vídeos con historias de mujeres de la provincia.

Una campaña para visibilizar a las mujeres rurales

La iniciativa forma parte de las acciones con las que la Diputación conmemora el Día Internacional de la Mujer y tiene como objetivo dar voz a mujeres de diferentes ámbitos del medio rural, mostrando sus trayectorias, retos y aportaciones a la sociedad.

A través de entrevistas audiovisuales difundidas en redes sociales, la campaña pretende reconocer el papel de estas mujeres en ámbitos como la cultura, el deporte, la educación o el emprendimiento, destacando su contribución a la sostenibilidad y al futuro de los pueblos de la provincia.

En los primeros vídeos difundidos este año han participado mujeres como una deportista y piloto de parapente de la provincia, que ha reflexionado sobre las dificultades que muchas mujeres encuentran para continuar sus carreras deportivas debido a la maternidad o a las responsabilidades familiares.

La campaña se desarrolla principalmente a través de las redes sociales de la Diputación de Cáceres, donde se publican los vídeos de manera progresiva hasta el 8 de marzo. Este formato audiovisual permite acercar las historias a un público amplio y favorecer la difusión de referentes femeninos vinculados al medio rural.

La estrategia de publicar un testimonio diario busca mantener la atención del público durante los días previos al 8M y generar conversación en torno a la igualdad, la cultura y el papel de las mujeres en la provincia.

Iniciativas para reforzar la igualdad en la provincia

Campañas como esta forman parte de las políticas públicas que buscan impulsar la igualdad y visibilizar el liderazgo femenino en el ámbito rural, especialmente en territorios afectados por el envejecimiento y la despoblación.

En este sentido, dar a conocer historias personales de mujeres que han desarrollado proyectos profesionales, culturales o sociales en sus municipios contribuye a crear referentes y fortalecer la autoestima colectiva, además de reconocer el papel que muchas de ellas desempeñan en la preservación de tradiciones, el emprendimiento o la dinamización cultural de los pueblos.

Este tipo de acciones se suman a otras iniciativas impulsadas por administraciones y asociaciones de la provincia en torno al 8M, que incluyen jornadas, exposiciones, campañas educativas o proyectos audiovisuales destinados a reivindicar la igualdad de oportunidades y el papel de las mujeres en la construcción del territorio.