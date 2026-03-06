Un accidente en la A-5 mantiene la circulación cortada en sentido Madrid: habilitan desvíos por la N-V y otras carreteras

La autovía A‑5 permanece cortada al tráfico en sentido Madrid a la altura del kilómetro 285, en el término municipal de Escurial, debido a los trabajos de rescate y retirada de un vehículo articulado accidentado días atrás.

El corte total de la circulación se ha iniciado a las 10.00 horas, cuando operarios de mantenimiento han comenzado las labores para retirar el camión que permanece en la mediana desde el accidente registrado el pasado 28 de febrero.

Desvíos y regulación del tráfico

Ante esta situación, los responsables de tráfico han establecido un corte completo de la autovía en sentido Madrid, señalizado mediante cartelería y señalización vertical para informar a los conductores.

Para mantener la circulación, se ha habilitado un itinerario alternativo que desvía el tráfico en la salida del kilómetro 287 hacia la antigua carretera N-V. Desde ese punto, los vehículos deben dirigirse hacia Escurial y continuar por las carreteras EX-102 y EX-354 en dirección a Abertura, desde donde pueden reincorporarse nuevamente a la A-5 en el kilómetro 275.

Patrullas del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Cáceres se encuentran en la zona regulando la circulación y garantizando la seguridad de los conductores mientras se desarrollan las tareas de retirada del vehículo.

Nivel de circulación negro

Las autoridades han declarado nivel de circulación negro, el máximo grado de afectación al tráfico, debido al corte total de la vía.

Las labores para rescatar y retirar el camión ya han comenzado y, según las previsiones, podrían prolongarse entre cuatro y cinco horas, por lo que se recomienda a los conductores que circulen por la zona planificar rutas alternativas y extremar la precaución.