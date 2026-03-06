Concierto de Manuel Picón para una nueva concentración de rehalas en Robledollano

El municipio cacereño de Robledollano anuncia la celebración de la II Concentración de Rehalas, una cita vinculada al mundo rehalero y a la tradición cinegética del entorno. Será este sábado, 7 de marzo de 2026. El encuentro ha estado organizado por el Ayuntamiento de Robledollano y ha contado con la colaboración de Rehaleros de Robledollano y la Sociedad de Cazadores El Robledo.

Programa de la jornada

La actividad arrancará a las 10.30 horas con la bienvenida a los rehaleros. A las 12.00 se ha previsto la presentación de colleras y, ya a las 13.00, el toque de caracolas, uno de los momentos más simbólicos en este tipo de concentraciones. La programación ha reservado las 15.00 horas para una pausa para el almuerzo, que será gratuita para el rehalero y un acompañante.

La jornada culminará a las 17.30 horas con un concierto de Manuel Picón, incluido en el cartel como cierre del encuentro.

Confirmación de asistencia

La organización solicita la confirmación de rehalas a través del teléfono 630 80 40 89, con el objetivo de prever la participación en esta segunda edición.