Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Brecha demográficaFuente FríaVivienda CáceresSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Concierto de Manuel Picón para una nueva concentración de rehalas en Robledollano

El ayuntamiento organiza la cita, que se celebrará este sábado, con actividades como la presentación de colleras

Animales que participaron en la última concentración de rehalas.

Animales que participaron en la última concentración de rehalas. / E. P.

Ángel García Collado

Ángel García Collado

Cáceres

El municipio cacereño de Robledollano anuncia la celebración de la II Concentración de Rehalas, una cita vinculada al mundo rehalero y a la tradición cinegética del entorno. Será este sábado, 7 de marzo de 2026. El encuentro ha estado organizado por el Ayuntamiento de Robledollano y ha contado con la colaboración de Rehaleros de Robledollano y la Sociedad de Cazadores El Robledo.

Programa de la jornada

La actividad arrancará a las 10.30 horas con la bienvenida a los rehaleros. A las 12.00 se ha previsto la presentación de colleras y, ya a las 13.00, el toque de caracolas, uno de los momentos más simbólicos en este tipo de concentraciones. La programación ha reservado las 15.00 horas para una pausa para el almuerzo, que será gratuita para el rehalero y un acompañante.

La jornada culminará a las 17.30 horas con un concierto de Manuel Picón, incluido en el cartel como cierre del encuentro.

Noticias relacionadas

Confirmación de asistencia

La organización solicita la confirmación de rehalas a través del teléfono 630 80 40 89, con el objetivo de prever la participación en esta segunda edición.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una mujer es rescatada al caer con su coche en un gran socavón que corta la carretera CC-428 de Berzocana a Logrosán
  2. Nueva alerta amarilla por fuertes lluvias en el norte de la provincia de Cáceres este martes
  3. El socavón entre Berzocana y Logrosán se originó tras llenarse el terraplén de agua y habrá que esperar a que cesen las lluvias para reparar la carretera
  4. El comercio donde compraron la merienda varias generaciones de Jaraíz de la Vera
  5. Alcalde de Malpartida de Plasencia: 'Somos uno de los municipios de la provincia con menor número de desempleados
  6. Los GEAS se incorporan al tercer día de búsqueda del desaparecido en Cerezal, sin resultados ni pistas hasta el momento
  7. La cocina de la Tapita Portuguesa en Malpartida de Cáceres ofrece 'un viaje sensorial sin necesidad de pasaporte
  8. El río Jerte desborda su cauce en zonas llanas como Rebollar, Valdastillas y El Torno

Salorino celebra el Día Internacional de la Mujer con actividades culturales, formativas y de ocio

Santa Cruz de la Sierra, el corazón que late al ritmo de la Montaña Sagrada de Extremadura

Santa Cruz de la Sierra, el corazón que late al ritmo de la Montaña Sagrada de Extremadura

Proyección de "Hispanoamérica, canto de vida y esperanza" en el Palacio de los Barrantes-Cervantes

Proyección de "Hispanoamérica, canto de vida y esperanza" en el Palacio de los Barrantes-Cervantes

Concierto de Manuel Picón para una nueva concentración de rehalas en Robledollano

Concierto de Manuel Picón para una nueva concentración de rehalas en Robledollano

La Diputación de Cáceres visibiliza el papel de las mujeres rurales en su campaña del Día de la Mujer

La Diputación de Cáceres visibiliza el papel de las mujeres rurales en su campaña del Día de la Mujer

El olivar cacereño: agricultura sostenible, sabor y legado familiar en la producción de aceite

El olivar cacereño: agricultura sostenible, sabor y legado familiar en la producción de aceite

Condenado a cuatro años por odio, amenazas y acoso a la expareja, jueza y trabajadoras sociales del Ayuntamiento de Trujillo

Condenado a cuatro años por odio, amenazas y acoso a la expareja, jueza y trabajadoras sociales del Ayuntamiento de Trujillo

Reabierta al tráfico la N-110 en Cabezuela del Valle tras realizarse trabajos de reasfaltado

Tracking Pixel Contents