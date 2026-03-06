Concierto de Manuel Picón para una nueva concentración de rehalas en Robledollano
El ayuntamiento organiza la cita, que se celebrará este sábado, con actividades como la presentación de colleras
El municipio cacereño de Robledollano anuncia la celebración de la II Concentración de Rehalas, una cita vinculada al mundo rehalero y a la tradición cinegética del entorno. Será este sábado, 7 de marzo de 2026. El encuentro ha estado organizado por el Ayuntamiento de Robledollano y ha contado con la colaboración de Rehaleros de Robledollano y la Sociedad de Cazadores El Robledo.
Programa de la jornada
La actividad arrancará a las 10.30 horas con la bienvenida a los rehaleros. A las 12.00 se ha previsto la presentación de colleras y, ya a las 13.00, el toque de caracolas, uno de los momentos más simbólicos en este tipo de concentraciones. La programación ha reservado las 15.00 horas para una pausa para el almuerzo, que será gratuita para el rehalero y un acompañante.
La jornada culminará a las 17.30 horas con un concierto de Manuel Picón, incluido en el cartel como cierre del encuentro.
Confirmación de asistencia
La organización solicita la confirmación de rehalas a través del teléfono 630 80 40 89, con el objetivo de prever la participación en esta segunda edición.
- Una mujer es rescatada al caer con su coche en un gran socavón que corta la carretera CC-428 de Berzocana a Logrosán
- Nueva alerta amarilla por fuertes lluvias en el norte de la provincia de Cáceres este martes
- El socavón entre Berzocana y Logrosán se originó tras llenarse el terraplén de agua y habrá que esperar a que cesen las lluvias para reparar la carretera
- El comercio donde compraron la merienda varias generaciones de Jaraíz de la Vera
- Alcalde de Malpartida de Plasencia: 'Somos uno de los municipios de la provincia con menor número de desempleados
- Los GEAS se incorporan al tercer día de búsqueda del desaparecido en Cerezal, sin resultados ni pistas hasta el momento
- La cocina de la Tapita Portuguesa en Malpartida de Cáceres ofrece 'un viaje sensorial sin necesidad de pasaporte
- El río Jerte desborda su cauce en zonas llanas como Rebollar, Valdastillas y El Torno