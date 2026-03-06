La Diputación de Cáceres visibiliza el papel de las mujeres rurales en su campaña del Día de la Mujer

La campaña de la Diputación de Cáceres con motivo del Día Internacional de la Mujer continúa dando visibilidad a historias de mujeres de la provincia bajo el lema “Mantener lo conseguido, afrontar los desafíos”. La iniciativa pone el foco tanto en referentes reconocidos como en mujeres anónimas cuyo trabajo ha sido clave para el desarrollo social y cultural del territorio.

La protagonista más reciente de esta serie de vídeos es Sonia Montero González, gestora cultural en Segura de Toro, en el Valle del Ambroz. Su testimonio ya está disponible en las redes sociales de la institución provincial y en él reivindica el papel que históricamente han desempeñado las mujeres en la conservación y transmisión de la cultura en el medio rural.

Montero recuerda que, durante generaciones, muchas mujeres mantuvieron vivas las tradiciones y los vínculos comunitarios desde espacios cotidianos que rara vez aparecían en los relatos oficiales. “Siempre han existido mujeres en la sombra que mantenían vivos los aspectos culturales, desde lo familiar hasta actividades como las reuniones para lavar, conversar y construir redes de apoyo”, explica.

En su intervención, rescata además un episodio de la historia local de Segura de Toro que ilustra ese protagonismo silencioso. Hace siglos, varias mujeres del municipio impulsaron la creación de una cantina escolar destinada a alimentar a los niños y niñas del pueblo que lo necesitaban. Según relata Montero, una de ellas organizó el servicio y gestionaba su funcionamiento, aunque los documentos conservados no recogen los nombres de quienes lo hicieron posible. “Eso es otra prueba más de que las mujeres muchas veces quedaban en segundo plano”, señala.

Para la gestora cultural, esta mirada al pasado también sirve para reflexionar sobre los retos actuales. A su juicio, todavía queda camino por recorrer, especialmente en el ámbito rural, aunque ese avance debe producirse de manera conjunta. “Es un camino que se puede recorrer junto a los hombres, como compañeros y aliados para construir unidad”, afirma.

Una campaña que visibiliza referentes y mujeres anónimas

La difusión de este testimonio se enmarca en la campaña anual que la Diputación de Cáceres ha puesto en marcha con motivo del 8 de marzo. La edición de este año arrancó con una charla de la diputada de Igualdad, Antonia Molina, quien quiso destacar nombres propios de mujeres que han alcanzado reconocimiento en distintos ámbitos.

Entre ellas mencionó a la deportista Loida Zabala, la cantante Soraya Arnelas, la científica María Escudero, la emprendedora María Eugenia Búrdalo y la escritora Pilar Galán. Pero Molina también puso el acento en aquellas mujeres que, lejos de la notoriedad pública, sostienen el día a día de los pueblos de la provincia.

“Las mujeres anónimas del mundo rural son el norte de la provincia”, afirmó la diputada, recordando que muchas de ellas trabajan la tierra, mantienen vivas las tradiciones y contribuyen al equilibrio social de sus comunidades.

Una línea de trabajo consolidada

La campaña se inscribe en una estrategia que la institución provincial viene desarrollando en los últimos años en torno al Día Internacional de la Mujer. Esta línea de actuación combina iniciativas de sensibilización con actividades culturales, educativas y sociales en distintos municipios de Cáceres.

En ediciones anteriores se han organizado exposiciones colectivas de mujeres artistas, representaciones teatrales con perspectiva de género y programas de coeducación dirigidos a centros educativos del medio rural. Paralelamente, estas acciones se vinculan a políticas provinciales orientadas a la prevención de la violencia de género, el fomento del asociacionismo femenino y la participación de las mujeres en la vida pública y económica.

Con el nuevo ciclo de vídeos, que se publicarán diariamente hasta el 8 de marzo, la Diputación refuerza una fórmula ya utilizada en años anteriores: poner rostro y voz a mujeres de distintos sectores para subrayar su contribución a la construcción social, cultural y económica de la provincia.

Mujeres rurales

Los dos primeros vídeos de la campaña ya están disponibles en las redes sociales de la institución. Cada jornada se publicará un nuevo testimonio de una mujer vinculada al territorio, con el objetivo de reconocer su papel en el desarrollo económico y social de la provincia y en el sostenimiento de las comunidades rurales frente al reto demográfico.

Entre las protagonistas se encuentra también Estrella Manuz, integrante de la asociación Ecologistas en Acción Dehesas y Villuercas. En su intervención subraya que “las mujeres rurales son un pilar fundamental, pero relegadas a un segundo plano”, por lo que considera necesario visibilizar su contribución al desarrollo regional como una forma de “hacer justicia histórica”.

Manuz también apunta al creciente papel de las mujeres en sectores como la agricultura y la ganadería, y reclama su presencia en los espacios de decisión. En su opinión, reconocer este trabajo contribuye no solo a preservar su legado, sino también a impulsar el ecofeminismo rural como una herramienta para avanzar hacia la equidad y la justicia social.

El siguiente nombre en sumarse a la campaña será el de Pilar Montero González, natural de Cabezabellosa, en la comarca Trasierra-Tierras de Granadilla. Maestra y piloto de parapente medallista, su vídeo estará disponible a partir de la tarde del lunes, ampliando así la galería de historias que la Diputación quiere compartir en esta semana dedicada a reconocer la aportación de las mujeres al desarrollo de la provincia.