Felcode refuerza la cooperación en Bolivia tras visitar Tiwanaku y conocer proyectos de turismo comunitario

La misión institucional del Fondo Extremeño Local de Cooperación al Desarrollo (Felcode) en Bolivia ha servido para reforzar los lazos de cooperación entre administraciones locales y conocer sobre el terreno distintas iniciativas de desarrollo sostenible impulsadas en el país andino. Uno de los momentos centrales de la agenda tuvo lugar el pasado miércoles con la visita al municipio de Tiwanaku, donde la delegación pudo comprobar los avances de un proyecto turístico comunitario basado en la puesta en valor del patrimonio cultural y natural del territorio.

Durante la jornada, el vicepresidente de Felcode, Manuel Morales, conoció de primera mano el desarrollo del proyecto 'Ruta Turística Tiwanaku: Promoción del patrimonio cultural y natural como estrategia de desarrollo local sostenible en el municipio de Tiahuanaco', una iniciativa ejecutada por Felcode en colaboración con el Centro para la Participación y el Desarrollo Humano Sostenible (CEPAD Bolivia) y el Gobierno Autónomo Municipal de Tiwanaku. El programa cuenta con financiación de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

Galería | Felcode cierra su misión en Bolivia reforzando alianzas institucionales y abre nuevas líneas de cooperación / Diputación de Cáceres

La visita permitió compartir experiencias con emprendedores locales que forman parte de esta propuesta de turismo comunitario. En el marco de la actividad, se celebró un taller centrado en la creación de marca y en la organización de la ruta turística, cuyo objetivo es consolidar una oferta que combine la riqueza cultural del territorio con su patrimonio natural.

Recuperación del patrimonio y turismo vivencial

La delegación recorrió también el Centro de Interpretación de la Cultura Tiwanaku, un espacio cuya puesta en valor ha contado con la participación de Felcode y que ha permitido recuperar la antigua estación de tren del municipio para transformarla en un punto de información turística y divulgación histórica.

El centro ofrece a los visitantes una aproximación a la ingeniería y la arquitectura de la cultura tiwanakota, así como a distintos aspectos de la vida cotidiana de esta civilización preincaica, desde sus sistemas agrícolas y sus prácticas comerciales hasta sus creencias religiosas y su organización social.

La agenda incluyó además la visita a diversos emprendimientos vinculados a la ruta turística vivencial impulsada en el municipio. Entre ellos destaca el proyecto familiar Thaki Tiwanaku – Saberes Ancestrales, donde la familia Choque comparte con los visitantes la experiencia de preparar la tradicional watia, una técnica milenaria de cocción bajo tierra característica de la cultura andina.

Otro de los espacios visitados fue el albergue comunitario Kasa Achuta, una antigua hacienda rehabilitada y convertida en alojamiento turístico que integra también talleres de producción artesanal en cerámica y textil. Este equipamiento es hoy una realidad gracias a varios proyectos promovidos por Felcode en el municipio.

Embajada de España

La misión institucional concluyó este jueves en la Embajada de España en Bolivia, donde el embajador ofreció una recepción que reunió a representantes del Gobierno boliviano, autoridades locales y responsables de la cooperación española.

El encuentro contó con la participación de la ministra de Turismo, Culturas, Folklore y Gastronomía, Cinthya Martha Yáñez; la viceministra de Autonomías, Andrea Barrientos; y el presidente de la Federación de Municipios de Bolivia, Flavio Merlo, además de representantes de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

Durante la recepción se realizó un balance de la agenda desarrollada por la delegación de Felcode y del Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional (FAMSI), que en los últimos días han mantenido reuniones con diversas autoridades del Ejecutivo boliviano para intercambiar experiencias en materia de gobernanza territorial, descentralización y desarrollo local.

Miguel Ángel Morales, en Bolivia. / Diputación de Cáceres

En este marco, se puso de relieve el papel que la cooperación descentralizada ha desempeñado en Bolivia durante las últimas décadas como parte fundamental de la cooperación española, así como la voluntad de seguir reforzando esta colaboración en el contexto del futuro Marco de Asociación País España–Bolivia 2026-2029.

Para Felcode, esta misión ha permitido consolidar el trabajo que el Fondo desarrolla en Bolivia desde hace años junto al CEPAD, al tiempo que abre nuevas oportunidades de cooperación técnica en ámbitos como el turismo sostenible, el fortalecimiento de los gobiernos municipales y los procesos de descentralización.

La delegación extremeña, comandada por el presidente Felcode y la Diputación Provincial de Cáceres, Miguel Ángel Morales, regresa ahora a España tras una intensa semana de agenda institucional, con el compromiso de continuar impulsando iniciativas que refuercen el papel de los municipios como actores clave del desarrollo local y de la cooperación internacional.