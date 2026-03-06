El Instituto Geográfico Nacional registra un pequeño seísmo de magnitud 1,5 en la provincia de Cáceres

Según los datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN), un movimiento sísmico de baja intensidad se ha registrado este jueves en el entorno de la provincia de Cáceres. El epicentro del temblor, de magnitud 1,5 en la escala mbLg, se ha situado al norte del área comprendida entre la capital cacereña, Malpartida de Cáceres y Arroyo de la Luz.

La baja magnitud del seísmo ha provocado que no haya sido percibido por la población ni haya causado daños personales o materiales. En concreto, el seísmo ha tenido lugar a las 13.39 horas y ha sido localizado en las coordenadas 39.4735 de latitud y -6.4888 de longitud. Asimismo, el ING ha indicado que se ha originado a una profundidad de 0 kilómetros, lo que significa que el temblor se ha producido prácticamente en superficie.

Pequeños movimientos ocasionales

Los registros del Instituto Geográfico Nacional recogen que en Extremadura se producen de forma esporádica pequeños temblores de baja intensidad. En la mayoría de los casos no superan los 2 grados de magnitud, lo que hace que rara vez sean perceptibles.

El último movimiento sísmico detectado en la región se produjo el 15 de enero de 2026 en Esparragalejo, donde se registró un seísmo de magnitud 1,8.

Plan de protección sísmica

En 2009 entró en vigor en Extremadura el Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo Sísmico, un documento que establece los protocolos de actuación en caso de que se produzca un terremoto con consecuencias relevantes para la población y define los mecanismos de coordinación entre administraciones en situaciones de emergencia.