Proyección de "Hispanoamérica, canto de vida y esperanza" en el Palacio de los Barrantes-Cervantes

El Palacio de los Barrantes-Cervantes, sede de la Fundación Obra Pía de los Pizarro, acoge esta tarde a las 19:30 horas la proyección del largometraje documental Hispanoamérica, canto de vida y esperanza, dirigido por José Luis López-Linares. La actividad se enmarca en las iniciativas culturales impulsadas por la institución para fomentar el conocimiento de la historia y el patrimonio compartido del mundo hispánico.

La proyección se celebra además en el contexto del próximo estreno del nuevo trabajo cinematográfico del director, previsto para el 19 de abril, y constituye una nueva oportunidad para que el público vuelva a acercarse a esta obra documental que propone una mirada amplia y documentada sobre la historia y el legado cultural del espacio hispanoamericano.

Estrenado en 2024, Hispanoamérica, canto de vida y esperanza ofrece un recorrido histórico por más de tres siglos de relación entre España y el continente americano. A través de entrevistas con historiadores, académicos y especialistas de distintos países, el documental analiza los procesos históricos que dieron forma a las sociedades de la América hispana y explora el legado cultural, político y social surgido de ese largo periodo de intercambio.

Rodada en varios países de Europa y América, la película combina testimonios de expertos con imágenes de archivos históricos, obras de arte y localizaciones patrimoniales que permiten contextualizar los principales acontecimientos de la época virreinal. El resultado es una propuesta cinematográfica que busca revisar algunos de los relatos más extendidos sobre el pasado hispánico y aportar una perspectiva basada en el análisis histórico y la investigación académica.

El documental se inscribe además en la línea de trabajos anteriores de López-Linares dedicados a la divulgación histórica, como España, la primera globalización, con la que comparte el objetivo de reflexionar sobre la formación del mundo moderno y sobre el papel desempeñado por el espacio hispánico en ese proceso.

El título de la película hace referencia a la obra Cantos de vida y esperanza del poeta nicaragüense Rubén Darío, evocando la dimensión cultural y humana de la historia compartida entre España y los países hispanoamericanos.

Con esta iniciativa, la Fundación reafirma su compromiso con la divulgación de la Historia Compartida y con la promoción del patrimonio histórico y cultural del ámbito hispánico, líneas de trabajo que forman parte esencial de su actividad cultural y académica.