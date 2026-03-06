Día de la Mujer
Salorino celebra el Día Internacional de la Mujer con actividades culturales, formativas y de ocio
El programa del Ayuntamiento de Salorino incluye un taller de baile y otro de elaboración de queso fresco, además de la lectura de un manifiesto y un concierto del grupo Atalaya
El municipio de Salorino acogerá una jornada especial con motivo del Día Internacional de la Mujer, organizada por el Ayuntamiento de la localidad con la colaboración del Ayuntamiento de Herreruela y el impulso de la Mancomunidad Sierra de San Pedro. El programa reunirá actividades culturales, formativas y de ocio con el objetivo de poner en valor el papel de las mujeres en la comarca y fomentar la convivencia entre vecinos.
Las actividades se desarrollarán a lo largo del domingo, 8 de marzo, en el espacio conocido como El Coso y están abiertas a toda la ciudadanía.
Actividades
La jornada comenzará a las 09.00 horas con una Ruta a los Molinos, una actividad pensada para disfrutar del entorno natural del municipio mientras se comparte una mañana de convivencia.
A partir de las 12.00 horas tendrá lugar la charla 'M de Mujer', un espacio de diálogo en el que participarán varias mujeres referentes de la zona: Cristina, coordinadora de ADSTAJO; Lucía Román, directora de la Residencia de Mayores de Santiago de Alcántara; y Gloria Romero, alcaldesa de Herreruela. Durante el encuentro se abordarán cuestiones relacionadas con el liderazgo femenino, el trabajo en el ámbito social y la realidad de las mujeres en el medio rural.
Media hora más tarde, a las 12.30, el programa continuará con actividades participativas, entre ellas un taller de baile y un taller de elaboración de queso fresco, iniciativas pensadas para fomentar el aprendizaje y la interacción entre los asistentes.
Manifiesto
El acto institucional llegará a las 14.00 horas con la lectura del manifiesto conmemorativo del Día Internacional de la Mujer, un momento simbólico para reivindicar la igualdad y reconocer la contribución de las mujeres a la vida social, económica y cultural de la comarca.
La jornada concluirá a partir de las 14.30 horas con un pincho para todos los asistentes y el concierto del grupo Atalaya, que pondrá el broche festivo a un día dedicado a celebrar, compartir y visibilizar la fortaleza y el papel fundamental de las mujeres en la sociedad rural.
Desde la organización destacan que esta cita pretende convertirse en “una oportunidad para reunirse, aprender y celebrar juntos la fuerza de las mujeres de nuestra comarca”, reforzando así el compromiso institucional con la igualdad.
- Una mujer es rescatada al caer con su coche en un gran socavón que corta la carretera CC-428 de Berzocana a Logrosán
- Nueva alerta amarilla por fuertes lluvias en el norte de la provincia de Cáceres este martes
- El socavón entre Berzocana y Logrosán se originó tras llenarse el terraplén de agua y habrá que esperar a que cesen las lluvias para reparar la carretera
- El comercio donde compraron la merienda varias generaciones de Jaraíz de la Vera
- Alcalde de Malpartida de Plasencia: 'Somos uno de los municipios de la provincia con menor número de desempleados
- Los GEAS se incorporan al tercer día de búsqueda del desaparecido en Cerezal, sin resultados ni pistas hasta el momento
- La cocina de la Tapita Portuguesa en Malpartida de Cáceres ofrece 'un viaje sensorial sin necesidad de pasaporte
- El río Jerte desborda su cauce en zonas llanas como Rebollar, Valdastillas y El Torno