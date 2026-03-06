Santa Cruz de la Sierra, el corazón que late al ritmo de la Montaña Sagrada de Extremadura

En el corazón de Extremadura y con fácil acceso, en el km 268 de la autovía del Suroeste, senda que hace dos milenios marcara la vía romana de Mérida a Talavera, este pueblo es merecedor de miles de visitantes anuales, gente que busca cultura, conocimiento, gastronomía y diversión, pero también espiritualidad y contacto con lo trascendente, lo mágico y lo sagrado, pues de todo hay.

Sea para disfrutar un día o un fin de semana (porque aquí se viene a disfrutar), la oferta de alojamientos rurales es extensa, así como la rica gastronomía que aguarda al visitante, que inicia su sendero de conocimiento degustando primeramente los tradicionales churros que todavía hoy se pueden disfrutar, así como una extensa variedad de platos en los restaurantes locales, en los que los fogones y el buen yantar atrapan los sentidos.

Pero Santa Cruz no solo nutre el cuerpo, también el alma, ofreciendo un rico repertorio cultural a lo largo del año que, por aquello de lo sagrado y en total sintonía con los ciclos anuales, enseña patrimonio, naturaleza y cultura en consonancia con solsticios y equinoccios, con importantes eventos en fechas cercanas a estos nudos astronómicos.

En las postrimerías del equinoccio de primavera tenemos una cita con la Nochede las Antorchas, tarde-noche de magia, misterios de agua y fuego, con puestas en escena de rituales ancestrales e historias de misterio, sin que falten charlas de cultura y ambientación en la calle: es la Noche de los Espíritus.

El fin de semana de mediados de junio, cuando se aproxima el solsticio de verano, Santa Cruz se engalana con la mayor concentración de bolivianos de toda Europa, gracias a Ecocruz, laFeria de Desarrollo Sostenible, para empresarios y para el público en general, en la que se respira luz y ambiente festivo, y donde Bolivia nos trae sus colores, su tradición, su gastronomía. Una feria internacional para conocer y disfrutar de nuevos aires que vienen del otro lado del Atlántico, y que corona a Santa Cruz como uno de los símbolos de la Hispanidad.

Con el siguiente equinoccio, el de otoño, desplegamos el Festival de Historia y Arqueología, con ponencias de especialistas en el tema, ambientación medieval en plazas y calles, representación de luchas medievales, legiones romanas, música y gastronomía. Un lujo para los sentidos.

Y en diciembre, cuando el solsticio de invierno empieza a tocar a la puerta, llegan tiempos de recogimiento e introspección con la Peregrinación Internacional de la Virgen de Cotoca, que parte de Trujillo y culmina en la iglesia de la Vera Cruz de Santa Cruz de la Sierra, donde la jornada espiritual tiene como colofón la veneración a esta virgen traída allende los mares hasta nuestra iglesia, foco de devoción y atracción espiritual para cientos de bolivianos y, por supuesto, para la cada vez mayor colectividad de españoles que se unen a este camino espiritual que año tras año va ganando fuerza.

Durante el resto del año, el Centro de Interpretación funciona también como Oficina de Turismo y Recepción de Visitantes, con visitas guiadas por el pueblo para conocer el rico patrimonio con que se cuenta.

Y para quienes prefieran el campo, Santa Cruz como Territorio Vettón muestra la huella del pasado: visitas guiadas al yacimiento arqueológico de San Juan el Alto, una joya de la arqueología y la espiritualidad vettona.

Adultos, escolares, científicos, eruditos, escritores… todos vienen a Santa Cruz, todos disfrutan de la experiencia, todos se van con ganas de volver porque su corazón ha latido al ritmo de esta tierra, porque el Misterio de lo Sagrado rezuma por los rincones y las vetustas piedras de santuarios prehistóricos, templos medievales, palacios señoriales, huellas de judíos e Inquisición, cenobios abandonados y caminos de peregrinación tanto del pueblo como de su sierra, la Montaña Sagrada de Extremadura.

Visitar Santa Cruz convierte en único un día cualquiera, un día que como tal merece ser disfrutado.