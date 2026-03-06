Zarza la Mayor dispara su tradición más singular: vuelve la fiesta cacereña del Domingo de los Tiros

El Gran Teatro de Cáceres ha acogido este viernes la presentación del 'Domingo de los Tiros', una celebración que cada año tiene lugar en la localidad cacereña de Zarza la Mayor coincidiendo con el Domingo de Resurrección y que combina tradición religiosa, costumbres populares y una fuerte implicación vecinal. La fiesta, una de las manifestaciones festivas más singulares de la provincia, tiene como elemento central los disparos al aire que acompañan el encuentro procesional entre las imágenes de Jesús Resucitado y la Virgen, un gesto que simboliza el júbilo pascual y que hunde sus raíces en antiguas tradiciones vinculadas al uso festivo de la pólvora.

Al acto han asistido el alcalde de Zarza la Mayor, Félix Bayón, y el teniente de alcalde del municipio, Juan José Núñez, así como el director general de Turismo de la Junta de Extremadura, Óscar Mateos; el alcalde de Cáceres, Rafa Mateos; y la vicepresidenta primera de Territorio, Igualdad y Cultura de la Diputación de Cáceres, Esther Gutiérrez.

Tras la presentación del cartel de esta edición, Bayón ha subrayado que "cada fiesta pertenece a su pueblo" y ha destacado el arraigo que mantiene esta celebración entre los vecinos y el "fervor con el que viven esta festividad", estrechamente vinculada a la historia y al modo de vida del municipio. En este sentido, el Ayuntamiento de Zarza la Mayor lleva tiempo trabajando para reforzar la proyección exterior de esta celebración, promoviendo su reconocimiento como Fiesta de Interés Turístico Regional, una distinción concedida por la Junta de Extremadura a aquellas festividades que destacan por su valor cultural y su capacidad de atracción de visitantes.

El alcalde también ha invitado a quienes deseen conocer la celebración a acercarse al municipio durante esa jornada. "Toda persona que nos quiera visitar será uno más de nosotros. Queremos que se sientan como en casa y que ellos mismos valoren cómo han visto esta celebración", ha señalado.

Cartel con historia

El acto también ha contado con un momento especialmente emotivo con la intervención de Javier Lavado del Corral, nieto de un vecino de Zarza la Mayor fallecido recientemente. Su abuelo llevaba siempre en la cartera una fotografía vinculada a la fiesta, una imagen que este año ha sido elegida como cartel oficial del Domingo de los Tiros.

Cartel de la cita. / El Periódico

Su intervención ha servido además para poner de relieve el valor sentimental y generacional que la celebración mantiene para muchas familias del municipio, donde la tradición se transmite de padres a hijos y forma parte de la memoria colectiva del pueblo.