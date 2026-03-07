El Ayuntamiento de Alcántara rehabilitará la Galería de Carlos V para crear el Centro Cultural 'Elio Antonio de Nebrija'

El Ayuntamiento de Alcántara impulsará la rehabilitación de la histórica Galería de Carlos V, situada en el emblemático Conventual de San Benito, con el objetivo de transformarla en el futuro Centro Cultural 'Elio Antonio de Nebrija'. El proyecto busca recuperar un espacio patrimonial actualmente en desuso y adaptarlo a nuevas funciones culturales y museísticas que refuercen la oferta turística de la localidad.

La intervención forma parte de la estrategia municipal para poner en valor el patrimonio histórico del municipio y crear nuevos espacios dedicados a la cultura y a la divulgación histórica.

Un edificio con cinco siglos de historia

La Galería de Carlos V forma parte del conjunto monumental del Conventual de San Benito, uno de los edificios más representativos del municipio. El inmueble fue construido en el siglo XVI como parte de la antigua hospedería del convento y su diseño se atribuye al arquitecto Pedro de Ibarra.

Con el paso del tiempo, el espacio ha quedado prácticamente sin uso. Actualmente la planta baja se emplea de forma puntual como almacén y camerinos durante las representaciones teatrales que se celebran en la plaza de San Benito, mientras que el resto del edificio permanece cerrado. El proyecto pretende recuperar este inmueble histórico y devolverle una función activa dentro de la vida cultural del municipio.

Un museo y nuevos espacios expositivos

La rehabilitación permitirá convertir la galería en un espacio cultural con diferentes usos. Según el proyecto, la primera planta se destinará a un museo permanente, mientras que la segunda albergará una sala para exposiciones temporales y actividades culturales.

La planta baja mantendrá su función de apoyo para los eventos teatrales que se desarrollan en el entorno del conventual, consolidando así la relación del edificio con la actividad cultural que se celebra en este enclave histórico.

El proyecto apuesta por una intervención que respete el carácter histórico del edificio. Las actuaciones se centrarán principalmente en el interior, manteniendo la estructura original y evitando alteraciones en la imagen exterior del inmueble.

Entre las actuaciones previstas destacan la creación de una pasarela interior para el recorrido expositivo, la instalación de nuevos suelos y techos acordes con la estética histórica del edificio y la renovación de todas las instalaciones técnicas necesarias para su funcionamiento como espacio cultural.

También se incorporarán sistemas de climatización, ventilación e iluminación adaptados a los requisitos de conservación de espacios museísticos, además de mejoras en accesibilidad para facilitar la visita al público.

Inversión

El presupuesto total del proyecto asciende a 1,26 millones de euros, una inversión que permitirá recuperar uno de los espacios históricos del conventual y adaptarlo a nuevas necesidades culturales. Las obras tendrán un plazo estimado de ejecución de nueve meses desde su inicio.

Con esta actuación, el Ayuntamiento de Alcántara pretende reforzar el papel del Conventual de San Benito como uno de los principales focos culturales del municipio. El futuro Centro Cultural aspira a convertirse en un espacio de referencia para exposiciones, actividades culturales y eventos vinculados a la historia y al patrimonio de la localidad.

La rehabilitación de la Galería de Carlos V se suma así a otras iniciativas destinadas a conservar y dinamizar el patrimonio histórico de Alcántara, un municipio cuya riqueza monumental constituye uno de sus principales atractivos turísticos.