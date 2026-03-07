Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Brecha demográficaFuente FríaVivienda CáceresSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Educación

El Ayuntamiento de Miajadas invertirá 250.000 euros en mejorar la eficiencia energética del colegio García Siñeriz

Con el objetivo de reducir el consumo energético, el Ayuntamiento de Miajadas modernizará el colegio García Siñeriz, construido en 1986, con aislamiento en cubiertas y fachadas, y ventanas más eficientes

CEIP García Siñeriz de Miajadas.

CEIP García Siñeriz de Miajadas. / E. P.

Pablo Parra

Cáceres

El Ayuntamiento de Miajadas llevará a cabo un proyecto de mejora energética en el edificio principal del CEIP García Siñeriz con una inversión cercana a los 250.000 euros. La actuación tiene como objetivo modernizar la envolvente térmica del centro educativo para mejorar el confort de alumnos y docentes, reducir el consumo energético y disminuir las emisiones de dióxido de carbono.

El proyecto contempla principalmente la instalación de nuevos sistemas de aislamiento en cubiertas y fachadas, así como la sustitución de ventanas, persianas y acristalamientos por otros más eficientes. Estas actuaciones permitirán reducir las pérdidas de calor en invierno y evitar el sobrecalentamiento en verano, dos problemas habituales en edificios construidos con normativas anteriores a los actuales estándares de eficiencia energética.

El colegio García Siñeriz, situado en la avenida Cruz de los Pajares, fue construido en 1986. Según el estudio técnico realizado durante la redacción del proyecto, la envolvente térmica del edificio presenta prestaciones por debajo de las exigencias actuales, lo que dificulta mantener una temperatura interior confortable y obliga a un mayor consumo energético.

El edificio principal del centro educativo está formado por dos volúmenes y cuenta con planta baja y una planta superior. Su distribución interior se organiza mediante un corredor central que conecta las distintas aulas situadas a ambos lados del edificio.

Mejoras

Las obras se centrarán en tres actuaciones principales. En primer lugar, se mejorará el aislamiento de la cubierta mediante la introducción de lana mineral en el espacio bajo cubierta, lo que permitirá reducir las pérdidas energéticas en una de las zonas más expuestas a las condiciones climáticas.

En segundo lugar, se instalará un sistema de aislamiento térmico por el exterior en las fachadas, conocido como SATE, mediante paneles de lana de roca. Este sistema permitirá eliminar puentes térmicos, evitar condensaciones y mejorar el rendimiento energético del edificio.

Por último, se procederá a la sustitución de las carpinterías exteriores, incorporando ventanas con rotura de puente térmico y doble acristalamiento, lo que aumentará la estanqueidad y reducirá la pérdida de energía.

Con estas actuaciones se pretende que el edificio mejore al menos una letra en su calificación energética, tanto en consumo de energía primaria como en emisiones de CO₂. Actualmente el centro presenta una calificación energética media, característica habitual en edificios construidos antes de la aplicación de las normativas actuales de eficiencia energética.

Además de la reducción del consumo energético, el proyecto permitirá mejorar el confort térmico en las aulas y reducir problemas asociados a la humedad o a las superficies frías en paredes y ventanas.

Financiación europea

La actuación se enmarca dentro de una línea de ayudas destinadas a mejorar la eficiencia energética en edificios educativos de Extremadura, cofinanciadas por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) para el periodo 2021-2027.

El presupuesto total del proyecto asciende a 248.742 euros, y las obras tendrán una duración estimada de seis meses desde su inicio.

Noticias relacionadas y más

Con esta intervención, el Ayuntamiento de Miajadas continúa avanzando en la modernización de sus infraestructuras educativas, apostando por edificios más sostenibles, eficientes y adaptados a las necesidades actuales de la comunidad educativa.

TEMAS

  1. Una mujer es rescatada al caer con su coche en un gran socavón que corta la carretera CC-428 de Berzocana a Logrosán
  2. Nueva alerta amarilla por fuertes lluvias en el norte de la provincia de Cáceres este martes
  3. El socavón entre Berzocana y Logrosán se originó tras llenarse el terraplén de agua y habrá que esperar a que cesen las lluvias para reparar la carretera
  4. Alcalde de Malpartida de Plasencia: 'Somos uno de los municipios de la provincia con menor número de desempleados
  5. Los GEAS se incorporan al tercer día de búsqueda del desaparecido en Cerezal, sin resultados ni pistas hasta el momento
  6. La cocina de la Tapita Portuguesa en Malpartida de Cáceres ofrece 'un viaje sensorial sin necesidad de pasaporte
  7. El río Jerte desborda su cauce en zonas llanas como Rebollar, Valdastillas y El Torno
  8. Esther Nevado, emprendedora en Malpartida de Cáceres: 'Desde pequeña había soñado con tener mi propia tienda

El Ayuntamiento de Alcántara rehabilitará la Galería de Carlos V para crear el Centro Cultural 'Elio Antonio de Nebrija'

El Ayuntamiento de Alcántara rehabilitará la Galería de Carlos V para crear el Centro Cultural 'Elio Antonio de Nebrija'

La música como herramienta de bienestar: la Banda Sinfónica Provincial expande su proyecto cultural en Cáceres

La música como herramienta de bienestar: la Banda Sinfónica Provincial expande su proyecto cultural en Cáceres

El Ayuntamiento de Miajadas invertirá 250.000 euros en mejorar la eficiencia energética del colegio García Siñeriz

El Ayuntamiento de Miajadas invertirá 250.000 euros en mejorar la eficiencia energética del colegio García Siñeriz

El Instituto Geográfico Nacional registra un pequeño seísmo de magnitud 1,5 en la provincia de Cáceres

El Instituto Geográfico Nacional registra un pequeño seísmo de magnitud 1,5 en la provincia de Cáceres

Felcode refuerza la cooperación en Bolivia tras visitar Tiwanaku y conocer proyectos de turismo comunitario

Zarza la Mayor dispara su tradición más singular: vuelve la fiesta cacereña del Domingo de los Tiros

Un accidente en la A-5 mantiene la circulación cortada en sentido Madrid: habilitan desvíos por la N-V y otras carreteras

Un accidente en la A-5 mantiene la circulación cortada en sentido Madrid: habilitan desvíos por la N-V y otras carreteras

Salorino celebra el Día Internacional de la Mujer con actividades culturales, formativas y de ocio

Tracking Pixel Contents