El Ayuntamiento de Miajadas invertirá 250.000 euros en mejorar la eficiencia energética del colegio García Siñeriz

El Ayuntamiento de Miajadas llevará a cabo un proyecto de mejora energética en el edificio principal del CEIP García Siñeriz con una inversión cercana a los 250.000 euros. La actuación tiene como objetivo modernizar la envolvente térmica del centro educativo para mejorar el confort de alumnos y docentes, reducir el consumo energético y disminuir las emisiones de dióxido de carbono.

El proyecto contempla principalmente la instalación de nuevos sistemas de aislamiento en cubiertas y fachadas, así como la sustitución de ventanas, persianas y acristalamientos por otros más eficientes. Estas actuaciones permitirán reducir las pérdidas de calor en invierno y evitar el sobrecalentamiento en verano, dos problemas habituales en edificios construidos con normativas anteriores a los actuales estándares de eficiencia energética.

El colegio García Siñeriz, situado en la avenida Cruz de los Pajares, fue construido en 1986. Según el estudio técnico realizado durante la redacción del proyecto, la envolvente térmica del edificio presenta prestaciones por debajo de las exigencias actuales, lo que dificulta mantener una temperatura interior confortable y obliga a un mayor consumo energético.

El edificio principal del centro educativo está formado por dos volúmenes y cuenta con planta baja y una planta superior. Su distribución interior se organiza mediante un corredor central que conecta las distintas aulas situadas a ambos lados del edificio.

Mejoras

Las obras se centrarán en tres actuaciones principales. En primer lugar, se mejorará el aislamiento de la cubierta mediante la introducción de lana mineral en el espacio bajo cubierta, lo que permitirá reducir las pérdidas energéticas en una de las zonas más expuestas a las condiciones climáticas.

En segundo lugar, se instalará un sistema de aislamiento térmico por el exterior en las fachadas, conocido como SATE, mediante paneles de lana de roca. Este sistema permitirá eliminar puentes térmicos, evitar condensaciones y mejorar el rendimiento energético del edificio.

Por último, se procederá a la sustitución de las carpinterías exteriores, incorporando ventanas con rotura de puente térmico y doble acristalamiento, lo que aumentará la estanqueidad y reducirá la pérdida de energía.

Con estas actuaciones se pretende que el edificio mejore al menos una letra en su calificación energética, tanto en consumo de energía primaria como en emisiones de CO₂. Actualmente el centro presenta una calificación energética media, característica habitual en edificios construidos antes de la aplicación de las normativas actuales de eficiencia energética.

Además de la reducción del consumo energético, el proyecto permitirá mejorar el confort térmico en las aulas y reducir problemas asociados a la humedad o a las superficies frías en paredes y ventanas.

Financiación europea

La actuación se enmarca dentro de una línea de ayudas destinadas a mejorar la eficiencia energética en edificios educativos de Extremadura, cofinanciadas por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) para el periodo 2021-2027.

El presupuesto total del proyecto asciende a 248.742 euros, y las obras tendrán una duración estimada de seis meses desde su inicio.

Con esta intervención, el Ayuntamiento de Miajadas continúa avanzando en la modernización de sus infraestructuras educativas, apostando por edificios más sostenibles, eficientes y adaptados a las necesidades actuales de la comunidad educativa.