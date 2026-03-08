Los apicultores alertan de una situación ‘catastrófica’ tras dos meses de lluvias

Las intensas lluvias registradas durante los meses de enero y febrero han dejado una situación muy complicada para el sector apícola. Los apicultores advierten de que muchas colmenas se encuentran debilitadas tras semanas en las que las abejas apenas han podido salir a recolectar polen, un elemento esencial para su alimentación y para el desarrollo de nuevas crías.

El presidente de la APAEX, Ventura Gil Redondo, califica la situación como “catastrófica”, ya que a los problemas estructurales que ya arrastraba el sector se suma ahora un invierno especialmente duro.

“Catastrófica completamente… aparte de los problemas que ya veníamos sufriendo, ahora este invierno y sobre todo enero y febrero han impedido que las abejas salgan”, explica.

Ventura Gil, presidente de la APAEX / Alejandro Cancho

Las abejas necesitan recolectar polen para alimentar a las larvas y garantizar el relevo generacional dentro de la colmena. Sin esa fuente de alimento natural, la cría se detiene y las colonias se debilitan progresivamente.

“Necesitan polen para criar, hacen una papilla con miel y polen para alimentar a las larvas. Como no han podido criar, han ido muriendo las abejas viejas y las colmenas se han quedado muy debilitadas”, señala Gil.

La preocupación en el sector es especialmente alta porque la primavera es el periodo clave para la producción de miel. Si las colmenas llegan a esta época con una población reducida, su capacidad para recolectar néctar disminuye notablemente.

Por este motivo, muchos apicultores temen que la campaña de este año se vea gravemente afectada. “Va a ser inviable que esta primavera podamos coger producción. Lo primero será reponer enjambres para sustituir las colmenas muertas”, advierte el presidente de APAEX.

El impacto económico puede ser importante para las explotaciones, que además deberán asumir costes adicionales para recuperar sus colmenas. Entre ellos se encuentran la reposición de enjambres o el uso de alimentación suplementaria para ayudar a las abejas a superar los periodos más críticos.

Cartel de aviso por abejas junto a las colmenas / Alejandro Cancho

Ante esta situación, el sector ha comenzado a reclamar apoyo institucional. Los apicultores piden ayudas directas que compensen las pérdidas derivadas de la falta de actividad de las abejas durante semanas.

“Pedimos una ayuda directa por lucro cesante. No pedimos ayudas por abejas ahogadas, eso lo cubren los seguros. El daño ha sido porque no han podido salir ni criar”, afirma Gil.

Los profesionales del sector confían ahora en que la estabilidad meteorológica en las próximas semanas permita recuperar parte de la actividad de las colmenas. Sin embargo, advierten de que muchas explotaciones necesitarán tiempo para recuperar la población de abejas y volver a niveles normales de producción.

Noticias relacionadas

Mientras tanto, los apicultores miran al cielo esperando que la primavera dé un respiro a un sector que depende directamente de las condiciones del campo y del equilibrio de los ecosistemas.