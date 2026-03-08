El Robledo de Malpartida de Plasencia: una dehesa con más de 30 fuentes y la Tumba de la Princesa.

El Robledo es la dehesa boyal de Malpartida de Plasencia. Está situado a unos cuatro kilómetros de Malpartida de Plasencia y a ocho kilómetros de Plasencia y se trata de una finca que abarca una superficie de más de 1.200 hectáreas. Se encuentra al norte del término municipal, junto a la carretera EX-203, que une Plasencia con el límite de la provincia de Ávila.

El Robledo es naturaleza en estado puro, pero también muestra del paso de los hombres a lo largo de los siglos. Los elementos más destacados son sus fuentes, ya que cuenta con hasta 33 repartidas por toda la finca, además de yacimientos prerromanos, como la Tumba de la Princesa.

Tres rutas diferenciadas

Una de las propuestas que ha plasmado el Ayuntamiento de Malpartida de Plasencia, con su alcalde Raúl Barrado al frente, en folletos informativos es la ruta, o más bien, las rutas de las fuentes, porque hay tres bien diferenciadas.

Sin duda, y como recoge la información municipal, "el conjunto de fuentes constituye una de sus infraestructuras más destacadas, al tratarse de instalaciones en uso, algunas de gran antigüedad, que pueden encontrarse en las cercanías de cualquier punto de la dehesa".

Uno de los espacios de la dehesa boyal de Malpartida de Plasencia. / Ayuntamiento de Malpartida de Plasencia.

Curiosidades de las fuentes

Como curiosidad, "se han ido construyendo a lo largo de los años junto a manantiales, en función de las necesidades observadas en cada momento y con los materiales propios de cada época. Por eso, las hay de cantería, de fábrica enfoscada o con pilones prefabricados de hormigón.

En algunos casos, "cuando una fuente dejó de funcionar por la bajada del nivel freático, se construyó otra en sus cercanías a un nivel inferior, como puede apreciarse en las fuentes del Pantano del Mironcillo, del Roble, del Tío Apolinar o de Mónica.

Ruta Fuentes de los Valles

El Robledo se divide en tres zonas, los Valles, la Dehesa de Abajo y la Dehesa de Arriba y para la visita de las fuentes se proponen tres itinerarios, uno por cada una de estas zonas, a lo largo de los caminos y senderos existentes.

La ruta Fuentes de los Valles tiene 6,7 kilómetros y se pueden ver hasta diez fuentes: la del Pantano del Mironcillo, la fuente de la Esquina, la fuente del Roble, la fuente de La Solana de los Valles, la fuente de los Valles, la fuente de El Berrueco, la fuente del Canchal del Mierlón y la fuente de Entrada a los Valles.

Fuente de la Esquina, en la dehesa boyal de Malpartida de Plasencia. / Ayuntamiento de Malpartida de Plasencia.

Dehesa de Abajo y Arriba

Otra ruta que se puede hacer es la de las Fuentes de la Dehesa de Abajo, de 7,5 kilómetros y en la que se pueden ver siete fuentes. Son la de Los Corrales, de los Invernaderos, del Prado de los Toros, de los Amarillos, del Majadal, de la Casa del Cabrero y de la Concha.

Fuente de los Pilones, en el Robledo de Malpartida de Plasencia. / Ayuntamiento de Malpartida de Plasencia.

El tercer itinerario propuesto por el Ayuntamiento es el de la ruta de las fuentes de la Dehesa de Arriba de 7,9 kilómetros de recorrido y donde se pueden ver hasta 18 fuentes. Son la fuente de la Lentisca, de la Repoblación, del Cerrucejo, de la Higuera, del Canchal de La Lobera, del tío Apolinar, de la Cuesta, del Collado de los Rojos, de los Llanos de la Fragua, de Mónica, de la Solana, de Tía Mariana, de la Umbría, de Los Majuelos, de los Pilones, del Sauce, de la Portera de la Dehesa de Arriba y de la Caseta de los Cazadores. En total, 33 fuentes a lo largo de toda la dehesa.

La tumba de la princesa

En cuanto a las estructuras prerromanas, sin duda hay una que llama la atención: la Tumba de la Princesa.

Una imagen de la Tumba de la Princesa, en la dehesa El Robledo de Malpartida de Plasencia. / Ayuntamiento de Malpartida de Plasencia.

Según refleja el ayuntamiento, "son muchas las teorías sobre la función que cumplía este enclave". Una de ellas apunta a que pudo ser "un altar para sacrificios humanos, práctica desarrollada por el pueblo Vetón, constatado en el yacimiento de la localidad avileña de Ulaca".

Otra hipótesis señala que se trató de "un enterramiento de una persona de alto estatus social".

Un fortín

Además, en El Robledo se encuentra el fortín del Cerro de los Castillejos, "restos arqueológicos de época prerromana, situados en la parte superior de una loma, que facilitaba el amurallado y defensa del cerro".

El ayuntamiento destaca que tienen "un gran valor estratégico" porque "permitía una visualización de una amplia franja de terreno alrededor, lo que facilitaba la localización de incursiones por parte de otros pueblos".

Además, dado que los pueblos vetones eran "eminentemente ganaderos", aprovecharon "los numerosos recursos que les proporcionaba la dehesa del Robledo para esa actividad".