Senderismo y patrimonio: la 'Transfrontera' de Valencia de Alcántara combina deporte, naturaleza y cultura cacereña

La XXVI Ruta de Senderismo ‘Transfrontera’, que se celebrará el 29 de marzo en la Campiña de Valencia de Alcántara, no solo destaca por su recorrido de 24 kilómetros entre dehesas y dólmenes. La organización, encabezada por el Ayuntamiento de Valencia de Alcántara e integrada en el circuito Camina Extremadura —impulsado por la Federación Extremeña de Montaña y Escalada (FEXME)— establece una serie de recomendaciones y medidas para garantizar una experiencia segura.

Equipamiento recomendado para los 24 kilómetros

La Federación Extremeña de Montaña y Escalada y la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME) recomiendan para rutas de media-larga distancia el uso de botas o zapatillas de trekking con suela adherente, ropa técnica transpirable y protección frente a cambios de temperatura. En un itinerario como el de Valencia de Alcántara, que atraviesa parajes como el Jiniebro o el entorno de la rivera del Jola, se aconseja llevar una mochila ligera con agua suficiente (mínimo 1,5 litros), protección solar (gorra, gafas y crema) y chubasquero o cortavientos, dado que marzo puede presentar cambios meteorológicos.

También se recomienda el uso de bastones de senderismo para tramos de ascenso, como el entorno del dolmen de Los Mellizos, así como portar un pequeño botiquín básico. Estas recomendaciones coinciden con las guías de seguridad difundidas por FEXME para pruebas incluidas en el calendario regional.

Actividades y ambiente durante el fin de semana

Aunque la ruta es el eje central, este tipo de eventos suele generar actividad paralela en el municipio anfitrión. En Valencia de Alcántara, la afluencia de senderistas favorece la actividad en establecimientos hosteleros del casco urbano y pedanías como La Aceña de la Borrega.

Además, el entorno cuenta con recursos patrimoniales visitables durante el fin de semana, como el conjunto dolménico —uno de los más importantes de Europa occidental, según la Junta de Extremadura— o el Barrio Gótico-Judío de la localidad, declarado Bien de Interés Cultural.

Quienes amplían su estancia suelen combinar la marcha con visitas culturales o rutas complementarias por la Sierra de San Pedro, espacio natural protegido que abarca parte del término municipal.

Medidas de seguridad durante el recorrido

Al formar parte del circuito Camina Extremadura, la ruta cumple con los protocolos habituales en pruebas senderistas federadas. Según la normativa de FEXME, estos incluyen la señalización del itinerario con balizas visibles, la instalación de puntos de avituallamiento establecidos, la contratación de seguro de responsabilidad civil y cobertura para los participantes inscritos, así como la coordinación con servicios sanitarios y voluntariado de apoyo.

La inscripción previa a través de una plataforma oficial permite además el control de participantes y la activación de seguros deportivos, un requisito habitual en este tipo de marchas organizadas. Asimismo, el recorrido está diseñado para discurrir por caminos y pistas rurales ya transitables, minimizando riesgos y evitando zonas de especial dificultad técnica.

Opciones de alojamiento en la zona

Para quienes llegan desde otros puntos de la provincia de Cáceres, existen opciones próximas al lugar de salida. El propio Albergue Santa María de Guadalupe, situado a unos diez kilómetros del casco urbano de Valencia de Alcántara, es uno de los puntos de referencia.

En el municipio y sus pedanías se ofertan casas rurales y pequeños alojamientos turísticos, una modalidad ampliamente desarrollada en la Sierra de San Pedro y el entorno de la frontera. También en localidades cercanas como San Vicente de Alcántara o La Codosera existen establecimientos rurales que permiten pernoctar a participantes que deseen prolongar su estancia.

La celebración de la Transfrontera no solo moviliza a senderistas, sino que refuerza el atractivo turístico de esta franja occidental de la provincia. Equipamiento adecuado, organización federada y una red de servicios locales consolidan una cita que, tras más de dos décadas, combina deporte, patrimonio y convivencia en plena raya cacereña.