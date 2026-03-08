De la Sierra de Gata al Valle del Jerte: las mejores rutas para hacer con niños por la provincia de Cáceres

La provincia de Cáceres es un lugar lleno de naturaleza. Numerosas comarcas nutren la región a lo largo y ancho de esta con tradición, historia y cultura, presentando como una de las principales actividades a realizar la realización de rutas senderísticas. Hay quien no es fan de andar por el monte, así como hay quien lo hace si no hay más remedio. Sin embargo, existe un selecto grupo de personas que una vez empiezan a andar ya no hay vuelta atrás.

Muchas de esas personas acaban pasando su afición a sus hijos, y aunque hay rutas que son bastante complicadas para ellos, también existen muchas que son perfectas para pasar un buen rato en la naturaleza, fuera de las pantallas y pasando un buen rato respirando aire puro.

Subida al Jálama

Una ruta que podría parecer complicada pero merece la pena es la subida al Jálama, el techo de la Sierra de Gata con 1.492 metros de altitud. Ida y vuelta son 9 kilómetros y medio que se realizan en 2 horas y 45 minutos aproximadamente.

Ruta del Jálama. / Andando Extremadura

Sale del Puerto de Santa Clara, en la frontera con la provincia de Salamanca, aunque los más atrevidos pueden comenzarla más abajo, en el pueblo de San Martín de Trevejo. Eso sí, la ruta se alargaría hasta los 14 kilómetros más o menos.

No obstante, existen numerosas alternativas para subir, pudiendo salir desde puntos más cercanos o comenzando la ruta en otras localidades cercanas como Acebo. Sin embargo, todas coinciden en que son unos recorridos fáciles de realizar y que, además, merecen la pena hacer por el resultado final.

El Chorrito de Ovejuela

Cerca de la misma comarca, la Sierra de Gata, se encuentra la ruta del conocido como el Chorrito de Ovejuela. Este recorrido fácil y accesible para los más pequeños acaba en una cascada de 30 metros que cuenta además con una poza en la que puedes bañarte sin problema.

Su agua cristalina y congelada hacen de esta una actividad apetecible en meses de verano. Su tramo es de apenas 5 kilómetros entre la ida y la vuelta, realizándose en unas 2 horas. Sale del pueblo del mismo nombre, Ovejuela, ya perteneciente a Las Hurdes.

Para llegar al pequeño poblado de menos del centenar de habitantes solo se puede hacer en coche a través de una pequeña carretera que cruza un fabuloso bosque de pinos. Con la ruta del Chorrito o Chorrituelo cruzas puentes, ríos y ves naturaleza pura y dura en forma de fauna y flora.

La Chorrera de Hervás

Algo parecida es la ruta de la Chorrera de Hervás, ya que desemboca igual en una cascada que invita a bañarse. Sale de la localidad que da nombre a la ruta, Hervás, y concretamente de su barrio judío, también una visita recomendable.

Chorrera de Hervás. / Andando Extremadura

La ruta original consta de 13 kilómetros, quizás demasiado largo para niños, pero existe una alternativa si se cruza la primera parte en coche, ya que simplemente es una pista asfaltada. Así, si se sale desde el parking de la presa, la ruta será de apenas 7 kilómetros entre ida y vuelta, haciéndola más amena para los pequeños.

La Chorrera es un salto de agua de casi 30 metros de altura que salva el desnivel de la montaña. La ruta es bastante popular y no es raro irse encontrando con gente.

Algo lógico si se tiene en cuenta la belleza del lugar, ya que tendremos la oportunidad de visualizar lugares con una enorme riqueza visual: el embalse de Horcajo, el arroyo del Posturillo, casas de Marinejo, el mirador de Hervás, el arroyo de las Costeras o el río Ambroz.

Cerezos en Flor del Jerte

La ruta original de los Cerezos en Flor de Jerte es complicada, pero existen alternativas pensadas para los pequeños. De Jerte salen tres: la Ruta de los Pilones, un recorrido de 4 kilómetros solo la ida y más o menos 1 hora de duración. La dificultad es moderada y con bastante subida, pero merece la pena para después bañarse en los pilones.

GALERÍA | El Jerte empieza a florecer / Toni Gudiel

Otra es la Ruta del Puente de los Papúos, con un recorrido de 5 kilómetros en total y duración de una hora y media. Es practicable todo el año y la dificultad es baja-media. Por último, la Ruta del Centro de reproducción de Salmonidos, de 5 kilómetros solo la ida acaba en un centro de interpretación cuya entrada es gratuita.