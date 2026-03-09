Más de 300 mujeres del Valle del Jerte celebraron en Rebollar el Día de la Mujer con actividades y reivindicaciones

La localidad cacereña de Rebollar acogió este domingo el encuentro anual que las asociaciones de mujeres del Valle del Jerte celebran en torno al Día Internacional de la Mujer. Una jornada que, cada año, rota por uno de los once municipios de la comarca y que en esta edición reunió a más de 300 participantes procedentes de distintos puntos del valle.

La Asociación de Mujeres 'La Esperanza' de Rebollar fue la encargada de coordinar y organizar las actividades de esta cita, convertida ya en un referente comarcal de convivencia y reivindicación. La jornada arrancó a las 9:30 horas con la llegada de las participantes, que fueron recibidas con un desayuno de bienvenida y con la presencia de diferentes autoridades locales, comarcales, provinciales y autonómicas, entre ellas la directora del Instituto de la Mujer de Extremadura, Beatriz Arjona.

El lema elegido este año, "Juntas creamos espacios inclusivos", puso el foco en la aportación de las mujeres migrantes a la vida social y económica de la comarca. Tras el acto institucional se presentó la denominada Ruta por la Igualdad y se celebró una mesa redonda protagonizada por mujeres migrantes que compartieron sus experiencias y su integración en el territorio.

Un encuentro para visibilizar la igualdad en el medio rural

La celebración del 8 de marzo en el Valle del Jerte se ha consolidado como una iniciativa clave para visibilizar el papel de las mujeres en el medio rural. Este tipo de encuentros no solo promueven la reivindicación de derechos y la igualdad de oportunidades, sino que también refuerzan las redes de apoyo entre asociaciones locales, muchas de ellas fundamentales para mantener la vida social y cultural de pueblos pequeños.

En este contexto, la labor de la Asociación de Mujeres 'La Esperanza' de Rebollar ha sido especialmente relevante. Con más de tres décadas de trayectoria, la entidad ha impulsado actividades culturales, sociales y formativas que han contribuido a preservar tradiciones y fortalecer los vínculos intergeneracionales en el municipio, convirtiéndose en un pilar de la vida comunitaria. De hecho, su trayectoria ha sido reconocida recientemente con la Cereza de Oro del Valle del Jerte, un galardón que destaca su compromiso con el desarrollo social y cultural de la comarca.

Arquitectura singular y patrimonio local

Antes de la comida de convivencia, celebrada en la cooperativa del campo 'Santa Catalina', las asistentes realizaron una visita guiada por Rebollar, uno de los pueblos más pequeños del valle pero también uno de los más singulares desde el punto de vista urbanístico.

Situado en una empinada ladera del Valle del Jerte, Rebollar destaca por su arquitectura popular de montaña, con callejones estrechos y empinados donde balcones y aleros casi se tocan. Entre sus elementos más característicos se encuentran las conocidas Casas del Canchal, viviendas tradicionales levantadas sobre grandes bloques de granito que dan al conjunto urbano una imagen muy particular. Este urbanismo tradicional convierte al municipio en un auténtico museo al aire libre de arquitectura popular serrana.

El papel de las mujeres migrantes en la provincia

El protagonismo de las mujeres migrantes en el programa de este año responde a una realidad cada vez más visible en la provincia de Cáceres y en el propio Valle del Jerte. La llegada de población extranjera ha contribuido a sostener sectores fundamentales como la agricultura, especialmente durante campañas como la de la cereza, motor económico de la comarca.

Además de su aportación laboral, muchas de estas mujeres participan activamente en la vida social de los municipios, integrándose en asociaciones y proyectos comunitarios. Iniciativas como la mesa redonda celebrada en Rebollar buscan precisamente dar visibilidad a estas experiencias y fomentar una convivencia basada en la inclusión y el reconocimiento mutuo.

Cultura, convivencia y reivindicación

El encuentro concluyó por la tarde con actuaciones organizadas por las asociaciones de mujeres de los distintos pueblos del Valle del Jerte. Un cierre festivo para una jornada que combinó convivencia, cultura y reivindicación en torno al 8M.

Más allá de la celebración puntual, la cita volvió a poner de manifiesto el papel clave que desempeñan las mujeres en la dinamización social del medio rural y en la construcción de comunidades más cohesionadas e inclusivas en el norte de la provincia de Cáceres.