Alcalde de Montánchez: "Hemos trabajado mucho para seguir creando oportunidades para que la gente pueda quedarse a vivir aquí"

Antes que nada, ¿quién es Joaquim Plana?

Aunque aquí todo el mundo me conoce como Quim, mi nombre completo es Joaquim Plana Flores. Nací en Barcelona, concretamente en Mataró —algo que ya se intuye por el nombre—. Pero, cuando tenía poco más de veinte años, decidí darle un giro a mi vida y venirme a Montánchez. Siempre había tenido mucho vínculo con el pueblo: aquí estaban mis abuelos y también muchos amigos. Al final, entre la familia, los amigos y el cariño que siempre le he tenido a este lugar, terminé viniendo… y ya nunca me fui.

¿Y cuál ha sido su trayectoria política?

La verdad es que nunca me hubiese imaginado acabar en política, y mucho menos como alcalde. Mi vida siempre había girado en torno al campo, a mis vacas, y mi idea era montar una tienda donde el producto principal fuera la propia ternera que yo criaba. Pero, cuando vas madurando y formas una familia, empiezas a pensar también en el futuro de tus hijos. A mí me gustaría que pudieran tener en el pueblo muchas de las oportunidades que yo tuve, y en aquel momento veía que cada vez había menos. Entonces, me propusieron ir en las listas de mi partido. Después de pensarlo mucho y hablarlo con mi familia, decidí dar el paso y embarcarme en esta aventura como concejal de Agricultura y Ganadería, que al final era mi sector y donde me movía como pez en el agua. Más adelante, me propusieron ser alcalde. Había pasado cuatro años como concejal, trabajando muy de cerca con Isabel, la anterior alcaldesa, y cuando llegó el momento pensé: ¿por qué no?. Era un nuevo desafío, pero me sentía preparado. Con mis compañeros formamos equipo y nos presentamos a las elecciones… y, por suerte, los vecinos nos dieron su confianza y las ganamos.

En sus años como alcalde del municipio, ¿cómo ha evolucionado Montánchez?

Montánchez ha ido cambiando poco a poco, como todos los pueblos, pero creo que en estos años hemos dado pasos importantes. Hemos trabajado mucho para mejorar servicios, mantener el pueblo cuidado y seguir creando oportunidades para que la gente pueda quedarse a vivir aquí. Hemos trabajado mucho para atraer turismo, pero un turismo familiar y de calidad, que venga a conocer el pueblo y a disfrutarlo con calma. Este año, incorporamos dos eventos nuevos: el Festival de Carlos V, que se celebrará durante el puente de mayo, y el Rally Sierra de Montánchez, que tendrá lugar en marzo. En el ámbito cultural, seguimos manteniendo todos los actos que ya formaban parte de nuestra programación, e incluso ampliándolos. Los Encuentros de Cultura se han consolidado como un festival de referencia en toda la comarca, trayendo a artistas de primer nivel como Estrella Morente o José Mercé. También continuamos promocionando nuestro Carnaval, Fiesta de Interés Turístico Regional, y seguimos cuidando celebraciones tradicionales como San Blas o las fiestas en honor a nuestra patrona, la Virgen de la Consolación del Castillo, que el año pasado celebró el 75 aniversario de su coronación.

Dice en la página web del ayuntamiento que la puerta de su despacho siempre está abierta, ¿por qué cree que es importante esa cercanía?

Para mí es fundamental que los vecinos sientan que pueden acercarse y hablar con el alcalde sin barreras. La política no puede ser algo lejano; nuestro trabajo consiste en escuchar, conocer los problemas y buscar soluciones juntos. Tener la puerta del despacho abierta es un símbolo, pero también una realidad: queremos que la gente se sienta cómoda viniendo, planteando ideas, sugerencias o preocupaciones. Esa cercanía no solo ayuda a resolver los problemas, sino que también nos permite construir un Montánchez más unido y con más participación de todos.

El castillo es la joya de la corona de la localidad. ¿Por qué debería ser una visita obligada?

Sin duda, el castillo es la joya de la corona de Montánchez. Es un lugar lleno de historia, con unas vistas impresionantes que permiten ver todo el valle y entender su importancia estratégica. Pero no nos conformamos solo con conservarlo: no paramos de trabajar para mejorarlo y potenciar experiencias únicas, como sus atardeceres. Hoy todo el mundo va a Ibiza a verlos en la playa… y ¿por qué no subir a Montánchez y disfrutarlos desde el castillo? Pasear por sus murallas y contemplar el paisaje es una manera de conectar con nuestro pueblo y su historia que nadie debería perderse.

Además, ¿qué otros puntos de interés tiene Montánchez?

Montánchez no es solo su castillo: es un pueblo con una cantidad impresionante de puntos de interés. Si te gusta el turismo cultural, puedes visitar el castillo, sus ermitas y perderte por su barrio más antiguo, El Canchalejo, un entramado de callejuelas precioso que guarda toda la historia del pueblo. Si prefieres un turismo más activo, el pueblo ofrece diferentes rutas homologadas: la Ruta de Donde Nace, la Ruta de los Molinos, el Castañar… y subir hasta el mirador del Chamorro para disfrutar de unas vistas espectaculares de la sierra, acabando en el Cancho que se Mena. Y por supuesto, no podemos olvidarnos del turismo gastronómico: nuestros productos estrella como el jamón, el aceite y los vinos de pitarra hacen que cada visita sea también un auténtico placer para el paladar.

¿Cómo es su gente?

La gente de Montánchez es acogedora, cercana y muy orgullosa de su pueblo. Siempre están dispuestos a ayudar, participar y mantener vivas nuestras tradiciones.

¿Y su gastronomía?

Como ya mencionábamos antes, la gastronomía es uno de los grandes atractivos de Montánchez. Nuestro jamón es conocido en todo el territorio nacional, y también contamos con otros productos de oro como el aceite de oliva y los vinos de pitarra. Además, en nuestros restaurantes se pueden disfrutar platos típicos como las patatas revolcás o la sopa de tomate, que permiten vivir el auténtico sabor del pueblo en cada bocado.

Históricamente, estuvo muy ligado a Carlos V. ¿Qué es lo que más destacaría de su Historia?

Montánchez tiene una historia muy rica y uno de sus capítulos más curiosos es su vínculo con Carlos V. Se dice que, a su paso por tierras montanchegas, pernoctó en Salvatierra de Santiago y se escapó hasta Montánchez solo para disfrutar de un buen jamón. Aunque finalmente pasó sus últimos años en el Monasterio de Yuste, era bien conocido su exquisito gusto por el jamón de nuestro pueblo. Pero más allá de Carlos V, destacaría cómo Montánchez ha sabido mantenerse a lo largo de los siglos: conservando su patrimonio, sus fiestas y su cultura, adaptándose a los cambios sin perder su esencia. Esa mezcla de historia, tradición y vida cotidiana es lo que hace que nuestro pueblo sea tan especial.

¿Cuáles son esas tradiciones y fiestas?

Montánchez tiene tradiciones y fiestas que reflejan su historia y cultura. Destacan el Carnaval, Fiesta de Interés Turístico Regional, las celebraciones en honor a la Virgen de la Consolación, San Blas, y los Encuentros de Cultura, que traen grandes artistas al pueblo. Todas ellas mantienen viva nuestra identidad y ofrecen un ambiente auténtico a quienes nos visitan.

A nivel de empleo, industrias, servicios, ¿cuál es la base de Montánchez?

La base de Montánchez sigue muy ligada al campo, especialmente a la ganadería y a la agricultura, que han sido históricamente nuestro motor económico. Pero también hemos ido diversificando: contamos con pequeñas industrias, comercio local y servicios que dan vida al pueblo y ofrecen empleo a los vecinos. Además, el turismo se está consolidando como un sector cada vez más importante, no solo por las visitas al castillo y los eventos culturales, sino también por la gastronomía y las rutas por el entorno natural. Todo esto hace que la economía del pueblo sea variada y permita que Montánchez siga creciendo sin perder su esencia rural.

-¿Qué valor tiene el empresariado del municipio?

El empresariado de Montánchez es clave para el pueblo: genera empleo, impulsa proyectos y ayuda a que la economía siga creciendo sin perder nuestras tradiciones.

Cada vez falta menos para las próximas elecciones, ¿tiene previsto volver a presentarse?

Ahora mismo estoy completamente centrado en seguir trabajando por Montánchez y por sus vecinos. Mi prioridad es que los proyectos que tenemos en marcha sigan adelante y que el pueblo continúe creciendo y mejorando. Más adelante, cuando toque hablar de planes futuros, será el momento de hacerlo.

¿Algún mensaje para los visitantes de Montánchez?

A los que nos visitan, solo puedo decirles que disfruten de Montánchez con calma. Que se pierdan por sus calles, descubran su historia, prueben nuestra gastronomía y se dejen llevar por sus paisajes y tradiciones. Estoy seguro de que se llevarán un recuerdo inolvidable y muchas ganas de volver.