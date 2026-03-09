Festivales y rutas culturales: 'Cultura Viva' se inspira en modelos de éxito en Cáceres para extenderlos a más municipios de la provincia

La iniciativa 'Cultura Viva', presentada por la Diputación de Cáceres en colaboración con la Asociación de Gestores Culturales de Extremadura (AGCEX), entra ahora en una fase operativa en la que se definen las actuaciones concretas que se desarrollarán en los municipios de la provincia. Más allá del diagnóstico inicial, el proyecto contempla programación cultural, herramientas digitales y formación especializada para los 16 gestores culturales contratados.

¿Qué actividades culturales se impulsarán?

Según el planteamiento trasladado por la Diputación, los gestores trabajarán durante un año sobre el terreno para diseñar planes adaptados a las necesidades de cada territorio. Esto puede traducirse en una programación estable de artes escénicas y música en municipios con escasa oferta continuada, como pueden ser localidades de Sierra de Gata o Las Hurdes; en la dinamización del patrimonio histórico mediante rutas culturales, en línea con experiencias ya consolidadas en Trujillo o Plasencia; y en el impulso a festivales y muestras locales vinculadas al cine, la literatura o la tradición oral, tomando como referencia eventos estables como el Festival de Cine Español de Cáceres.

También se contempla el apoyo técnico a asociaciones culturales para profesionalizar su gestión y facilitar el acceso a subvenciones públicas. La Diputación ha señalado que la cultura se concibe como una herramienta de desarrollo local, en coherencia con estudios de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que subrayan el papel de la programación cultural en la cohesión territorial y la participación ciudadana.

Más allá de la IA: digitalización y nuevas tecnologías

Aunque el proyecto prevé la creación de la plataforma 'Cultura Viva IA', la digitalización no se limitará al uso de inteligencia artificial. Según la información facilitada por la institución provincial, el despliegue tecnológico incluirá plataformas digitales para coordinar programación intermunicipal, herramientas de análisis de datos culturales para evaluar la asistencia y el impacto de las actividades, el uso de redes sociales y estrategias de marketing digital para ampliar públicos, especialmente entre los jóvenes, y sistemas de gestión online que faciliten las inscripciones y la participación ciudadana.

Este enfoque se alinea con las recomendaciones del Ministerio de Cultura sobre transformación digital en el sector cultural, que inciden en la necesidad de profesionalizar la comunicación y la gestión para mejorar la sostenibilidad de los proyectos en entornos rurales.

En municipios como Cáceres o Navalmoral de la Mata, la experiencia en digitalización de eventos culturales —como la venta online de entradas o la difusión en streaming— puede servir como referencia técnica.

Formación específica para los gestores

Los 16 gestores culturales contarán con acompañamiento profesional y formación continua, según ha explicado AGCEX, con una capacitación orientada al diseño y evaluación de proyectos culturales, la captación de fondos europeos y subvenciones públicas, la gestión presupuestaria y la planificación estratégica, así como la mediación cultural y la participación ciudadana y el desarrollo de competencias digitales aplicadas al ámbito cultural.

La profesionalización de la gestión cultural es una línea defendida por la propia AGCEX y respaldada por datos de la Cuenta Satélite de la Cultura en España, que evidencian el peso económico creciente del sector.

Modelos de referencia en la provincia

La provincia de Cáceres cuenta con experiencias que pueden servir de modelo para 'Cultura Viva'. Entre ellas se encuentran el Festival de Teatro Clásico de Cáceres, que ha consolidado una programación estable y colaboración institucional; el propio Festival de Cine Español de Cáceres, sostenido durante más de tres décadas con apoyo público y privado; la red de festivales y actividades patrimoniales en Plasencia y Trujillo, que combinan turismo cultural y dinamización económica; y los programas de rutas patrimoniales en Valencia de Alcántara, que integran naturaleza e historia como atractivo cultural.

La Desconquista, en el Festival de Teatro Clásico de Cáceres / Festival de Teatro Clásico de Cáceres

Estos ejemplos muestran que la continuidad, la planificación estratégica y la implicación institucional son factores determinantes para el éxito. 'Cultura Viva' aspira ahora a extender esa lógica de estabilidad y profesionalización a municipios de menor tamaño, reforzando redes intermunicipales y utilizando la tecnología como herramienta de coordinación. Si logra articular programación adaptada, formación especializada y gestión digital eficaz, el proyecto puede consolidar la cultura como eje estructural del desarrollo sostenible en la provincia de Cáceres.