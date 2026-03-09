Descubre los miradores celestes en Cáceres: una experiencia única para disfrutar del cielo estrellado y la astronomía

La provincia de Cáceres ha sido seleccionada en pocas ocasiones como destino de grandes eventos, que normalmente se posicionan en entornos más amplios. Sin embargo, si hay algo en lo que la región sigue ganando son sus paisajes.

El entorno que ofrece la provincia es completamente único, con una fauna y una flora inigualables. Pero sus parajes naturales no son el único atractivo turístico que presenta la zona. Y es que, en un mundo donde 80% de la población mundial vive bajo cielos contaminados lumínicamente, la comunidad extremeña es un espacio privilegiado para la observación de estrellas.

La contaminación lumínica es el resplandor artificial que ilumina el cielo nocturno y borra progresivamente la visión de las estrellas. Este fenómeno se produce cuando la luz emitida por farolas, edificios y otras instalaciones no se dirige correctamente hacia el suelo, sino que se dispersa y se refleja en los gases y partículas presentes en la atmósfera, generando un brillo que altera la oscuridad natural de la noche.

Cómo reducir la contaminación lumínica

Los aspectos que incrementan este tipo de contaminación pasan por la dirección de la luz, si esta tiene una dirección horizontal o por encima de esta. Además, si es demasiado brillante, colores azules o ultravioletas, o presenta una intensidad extremadamente fuerte afecta negativamente a la imagen del cielo nocturno.

Extremadura es una de las zonas que presenta menos contaminación lumínica, lo que se une además a una buena climatología. Esto permite disfrutar de un cielo estrellado durante todo el año.

Con el objetivo de fomentar esta línea turística, nace el proyecto 'Red de Miradores Celestes'. Esta iniciativa surge desde la Junta de Extremadura, en coordinación con otras instituciones, quienes luchan por poner en valor el cielo nocturno estrellado extremeño.

Se trata de paneles retroiluminados fabricados en piedra artificial. Situados en los enclaves más destacados de la región para disfrutar del astroturismo, muestran de forma esquemática las principales constelaciones y estrellas que se ven en cada estación desde cada ubicación.

Ubicaciones astronómicas

Aunque a lo largo de toda Extremadura se han establecido 22 miradores celestes, diez se encuentran en la provincia de Cáceres.

En la zona norte, las ubicaciones que cuentan con esta herramienta son Piornal, en el Valle del Jerte; Perales del Puerto, en Sierra de Gata; el Centro Internacional de Innovación Deportiva en el Medio Natural 'El Anillo'; La Garganta, en el Valle del Ambroz; Granadilla y Cáparra. En la zona centro, se encuentran la Dehesa de la Luz, en Arroyo de la Luz; y Torrejón El Rubio, en el corazón del Parque Nacional de Monfragüe.

Imagen de un mirador celeste. / Cedida a El Periódico

Más al sur, se han instalado en el Castillo de Montánchez; Logrosán, en el Geoparque Villuercas, Ibores Jara; La Siberia, en Helechosa de los Montes y Garciaz. De cara al futuro, se ha planificado ampliar este mapa astronómico, estableciendo nuevas ubicaciones.

Valencia de Alcántara; El Gordo–Berrocalejo, en la Comarca de Campo Arañuelo; Moraleja, en la Sierra de Gata; y Navalvillar de Ibor son las zonas seleccionadas hasta el momento.

El funcionamiento de estos miradores parece magia. Por el día, se muestran como una piedra circular en cuyo anillo exterior se muestra la hora a la que el mapa estelar será activado. Pero por al anochecer surge su verdadero encanto. Y es que durante dos horas, entre las diez y las doce de la noche, el sistema de iluminación especial se activa, mostrando el mapa estelar que se esconde bajo el corazón de la gran piedra blanca.

Un proyecto sostenible

Además, con motivo de apoyar que el cielo extremeño siga siendo uno de los mejores cuidados, con cada mirador se instala un fotómetro TESS (Telescope Encoder and Sky Sensor). Como su nombre indica, estos serán los encargados de medir el brillo del cielo y la nubosidad local. Los datos recogidos serán estudiados periódicamente para controlar que los valores se mantengan en una franja adecuada para la observación del cosmos.

La observación del cielo nocturno es una actividad única, que permite disfrutar de una de las cualidades mejor cuidadas en la provincia. Un pasatiempo que además de gratuito, se encuentra al alcance de la vista.