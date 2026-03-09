La nieve obliga a cortar la carretera CC-437 entre la EX-118 y el Pico Villuercas

La carretera CC-437, que conecta la EX-118 con el Pico Villuercas, permanece cortada al tráfico por la acumulación de nieve en el término municipal de Navezuelas, en la provincia de Cáceres.

Según ha informado la Guardia Civil, la restricción afecta al tramo comprendido entre los puntos kilométricos 8,200 y 10, donde las condiciones meteorológicas impiden la circulación con normalidad.

Ante esta situación, se recomienda extremar la precaución y evitar desplazamientos por la zona hasta que la vía pueda reabrirse y quede restablecido el tráfico.