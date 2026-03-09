¿Cuál es el origen de los nombres de los pueblos de Cáceres?

Son nombres con los que se convive todos los días. Unas palabras que salen de las bocas de todos los extremeños miles de veces en un solo día, muchas de ellas sin pararse a pensar si el nombre de esa localidad es de origen romano o árabe.

Cáceres

El origen del nombre de la capital de provincia es el causante de un intenso debate entre historiadores, divididos en dos 'bandos': el que defiende el origen romano y el que defiende el origen árabe. Entre filólogos sí que existe consenso en que se trata de una voz latina deformada por el árabe, hasta finalmente adaptarse a la definitiva denominación cristiana, porque es lo que ha pasado con la práctica totalidad de los topónimos de origen antiguo, al menos en la mitad sur de la península ibérica.

Sobre el origen romano, se conocen dos nombres latinos que pudieron derivar en 'Cáceres'. Uno sería Norba Caesarina, término que da nombre a un instituto local y hace referencia a la ciudad natal de Cayo Norbano Flaco (Norba), general romano fundador de la villa, y Julio César (Caesarina).

La otra opción romana sería Castra Caecilia, también nombre de un colegio en la ciudad y término que se refiere a uno de los campamentos militares de las cercanías de la colonia, lo que se conoce actualmente como Cáceres el Viejo. El nombre, otorgado por el cónsul Quinto Cecilio Metelo Pío, podría haber evolucionado de la palabra 'castra' (campamento) a 'Cáceres' con el paso del tiempo.

Campamento romano en Cáceres el Viejo. / CARLOS GIL

Sin embargo, quien viva en la ciudad conocerá la influencia árabe que hay sobre esta, y el nombre no se libra. El geógrafo bagdadí Ibn Hawqal ubicó en este lugar una localidad llamada ḥiṣn Qāṣras. Y aunque las fuentes de la época sean muy escasas porque no se consideraba la ciudad como importante más allá de una fortaleza, otro manuscrito de finales del siglo XII evoluciona el término a solo Qāṣr As.

Con la llegada de la Edad Media volvió a cambiar según los textos encontrados, viendo varias denominaciones diferentes: 'Caceres' en una bula de 1168 del papa Alejandro III, a través de la cual adjudicaba el territorio a la diócesis de Coria en la primera conquista leonesa; 'Castes' en un documento castellano de 1171 del rey Alfonso VIII, a través del cual reconocía a los Fratres de Cáceres como dueños de la tierra; 'Carceres' en el mandato de Alfonso IX de León fechado en el año 1222; y 'Canceres' escrito el documento de 1229 mediante el cual Alfonso IX daba concesiones a la Orden de Santiago.

Plasencia

El origen de los nombres no es siempre tan enrevesado como con Cáceres. El caso de Plasencia es más sencillo. Viene del lema dado por su fundador, el rey Alfonso VIII de Castilla, en el escudo otorgado a la misma: "Ut placeat Deo et Hominibus", voz latina que significa "Para agradar (plazca) a Dios y a los hombres".

Coria

Por su parte, el origen de la palabra 'Coria' nació bajo el seno de los vetones, pueblo prerromano que decidió llamar a la localidad Cauria. Posteriormente, los romanos latinizaron el topónimo como CAVRIVM (Caurium), del que procede el actual nombre de la ciudad.

La raíz -caur vendría a significar 'piedra' o 'lugar elevado', en referencia a un lugar donde puede establecerse una fortificación.

La Catedral de Coria. / Cedidas

Navalmoral de la Mata

Con Navalmoral de la Mata también ha existido debate a lo largo de las últimas décadas. Durante mucho tiempo ha existido la teoría de que el nombre viene de una venta conocida como Venta del Moral, mientras que, posteriormente, se añadió la de que venía importado por los primeros habitantes de este pueblo, que provenían de otro Navalmoral de la provincia de Avila.

Sin embargo, Juan Ramón Marcos Barbado, historiador moralo, aportó en 2005 una nueva visión, ya que afirmó que "el topónimo procedería de un paraje situado en el casco urbano del municipio, conocido como El Moral". De este lugar, y al ubicarse en un llanura o nava, se formó el nombre del municipio (nava y moral). Al paraje se le conocería como tal, según Marcos, debido a dos circunstancias: una, que podría hallarse en él un árbol significativo, el que ofrece el fruto de la mora; y dos, que fuera un lugar reutilizado, algo habitual entre los repobladores.

Trujillo

Trujillo ha recibido varios nombres a lo largo de su historia: Turaca, Turacia, Turgalium, Torgiela, Troxiello, Trugillo y Trujillo. Según algunos estudios, Turaca o Turacia era el nombre original, prerromano, que en la época romana pasó a ser Turgalium.

En la evolución de Turgalium al actual topónimo de Trujillo debió haber una influencia árabe o mozárabe, pues de lo contrario la evolución natural de la palabra hubiera dado lugar a Trugajo o Trugallo en lugar de Trujillo.

Castillo de Trujillo. / Disfrutando Trujillo

No hay una interpretación definitiva del nombre original, aunque algunas teorías sugieren una conexión con la abundancia de agua o un asentamiento antiguo.

Gata

El origen del nombre de Gata poco tiene que ver con felinos. Viene de la época romana, concretamente del término Catóbriga, que es el primer nombre que recibió. No obstante, con los siglos fue cambiando.

Cuando los musulmanes llegaron a la zona, el pueblo pasó a ser conocido como Albaranes. En 1253, Alfonso X el Sabio donó al obispo de Coria la localidad, dándole con la donación el nombre de Hispania, y en 1257, ya denominada Gata, fue donada por el obispo a la Orden de Alcántara, que la convirtió en una aldea dependiente de la encomienda de Santibáñez el Alto.

San Martín de Trevejo

El nombre de San Martín de Trevejo tiene un origen histórico que combina tradición religiosa y referencias territoriales antiguas. Su denominación se compone de dos elementos: “San Martín” y “Trevejo”, cada uno con un significado propio ligado a la historia de la zona.

La primera parte del nombre alude a San Martín de Tours, obispo del siglo IV muy venerado en Europa y especialmente en la península ibérica durante la Edad Media. Tras la reconquista y repoblación cristiana del norte de la actual provincia de Cáceres entre los siglos XII y XIII, fue habitual que las nuevas o reorganizadas poblaciones adoptaran el nombre de santos protectores. En este caso, San Martín se convirtió en el patrón de la localidad, dando nombre al núcleo de población.

La segunda parte, “de Trevejo”, hace referencia al cercano enclave de Trevejo, un pequeño pueblo dominado por un castillo medieval situado en la Sierra de Gata. Durante la Edad Media, Trevejo tuvo gran importancia estratégica debido a su fortaleza, que controlaba rutas entre Castilla y Portugal. Por ello, muchas localidades cercanas quedaron vinculadas administrativa o territorialmente a este lugar.

El origen del topónimo Trevejo es más antiguo y no está completamente claro, aunque varios estudios lo relacionan con raíces prerromanas o latinas. Una de las teorías más aceptadas lo vincula al término latino trivium o trebellum, asociado a un cruce de caminos o lugar de paso, algo coherente con su posición estratégica en las rutas serranas. Otras hipótesis sugieren un origen aún más antiguo, posiblemente ligado a lenguas prerromanas del oeste peninsular.

Jerte

El nombre de Jerte procede del río que atraviesa el valle, el río Jerte. El nombre del río, y por lo tanto también el de la comarca, proviene del árabe 'Xerit', palabra que puede haber tenido dos significados: "río angosto" o "río cristalino". De esta forma antigua del nombre del río se ha tomado el gentilicio culto: valxeritenses, que se alterna indistintamente en su uso con los más comunes de jerteños, vallenses, o vallejerteños.

Con el paso del tiempo y la evolución del idioma, el nombre derivó en Jerte, que hoy da nombre tanto al río como al conocido valle.

Piornal

El topónimo de Piornal está ligado directamente al paisaje. Proviene de la palabra 'piorno', un arbusto de montaña muy común en las zonas altas del Sistema Central. El sufijo -al indica abundancia, por lo que el nombre vendría a significar “lugar donde abundan los piornos”. Esta explicación encaja con el entorno natural de la localidad, situada a gran altitud y rodeada de vegetación típica de montaña.

Piorno en flor. / Traveler

Acehúche

El nombre del municipio cacereño de Acehúche proviene del árabe hispano azzanbūğ, que significa "acebuche" u "olivo silvestre" (Olea europaea var. sylvestris).

Aunque es de origen árabe, la denominación se consolidó a través del habla local (dialecto astur-leonés de colonos), derivando en formas como L'Aceúchi en extremeño.

Garrovillas de Alconétar

El nombre de Garrovillas de Alconétar combina dos referencias históricas. 'Garrovillas' podría proceder de garrobo o garroba, palabras relacionadas con el algarrobo o con terrenos donde abundaban estos árboles.

Por su parte, 'Alconétar' proviene del árabe Al-qunaytar, que significa “el puentecillo”. Este nombre se relaciona con el antiguo puente romano que cruzaba el río Tajo en esa zona, conocido como el Puente de Alconétar.

Imagen de la plaza de la Constitución de Garrovillas de Alconétar. / E.P

Logrosán

El nombre de Logrosán tiene un origen histórico que se remonta a la época romana. Según estudios toponímicos, proviene del antropónimo latino Lucrosus, que designaba al propietario de la tierra, al que se añadió el sufijo ‑ānu para formar Lucrosanus, es decir, “la propiedad de Lucrosus”.

Con el paso de los siglos, la pronunciación y la escritura evolucionaron hasta la forma actual, Logrosán, conservando así la huella de la Hispania romana en la toponimia de la comarca.

Noticias relacionadas

Almoharín

Como es de suponer en el nombre, Almoharín es de origen árabe. La versión más aceptada es que fue fundado por los almohades a mediados del siglo XII y que viene de Almojarin, que significa la atalaya o vigía. No obstante, también hay fuentes que señalan que esa misma palabra significa "el sitio donde se cobra".