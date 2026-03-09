Tradición cofrade
Monroy se prepara para la Semana Santa: procesiones, reencuentros y fervor religioso en el pueblo
En Monroy, la Semana Santa se vive de manera singular, destacando la participación activa de los cofrades y la emotividad en cada una de sus procesiones tradicionales
Jesús Baños Collazo
No es fácil expresar los sentimientos que afloran en nosotros cuando se acercan acontecimientos cuyas vivencias han sido fundamentales en nuestras vidas. Sin duda uno de los momentos más relevantes es la Semana Santa, pues nos permite acudir al pueblo donde nos encontramos identificados con nuestras raíces y tradiciones y nos permite también convivir durante unos días con algunos amigos que en otro tiempo compartieron con nosotros juegos, vivencias, ilusiones y anécdotas. Siempre el reencuentro con amigos y conocidos es fundamental para repasar las múltiples anécdotas del pasado y que por sabidas no dejamos de repetirlas. La Semana Santa se brinda mucho a ello y también a dejar que nuestros impulsos religiosos de otros tiempos se manifiesten también ahora envueltos en la religiosidad de las procesiones.
La Semana Santa siempre se vive en los pueblos de una forma diferente a como se puede vivir en una gran población y eso se aprecia muy bien en Monroy donde la vivencia religiosa tiene sus particularidades y donde las procesiones se llenan de cofrades que expresan su religiosidad en la imagen que les acompaña siempre bien adornada y paseada con la elegancia y majestuosidad del que lo siente y lo vive.
La Semana Santa de Monroy tiene su encanto y su emotividad religiosa. El Jueves Santo los cofrades sacan a sus santos para que el pueblo pueda empezar a sentir y apreciar la expresión sublime de las imágenes.
El silencio en la procesión de la noche del Viernes Santo impresiona por el acompañamiento silencioso de los vecinos por las calles antiguas del pueblo, por el sonido desgarrado de alguna saeta y por la postura de los cofrades recogidos en sus pensamientos.
El domingo es motivo de alegría porque es La Pascua de Resurrección. Esta procesión matinal en la que los niños gozan llevando al resucitado para el encuentro con su Madre en la plaza del pueblo son momentos de alegría para todos, para grandes y para pequeños y para que muchos luzcan también sus mejores galas en esta fiesta tan religiosa, singular y popular.
- Una mujer es rescatada al caer con su coche en un gran socavón que corta la carretera CC-428 de Berzocana a Logrosán
- Nueva alerta amarilla por fuertes lluvias en el norte de la provincia de Cáceres este martes
- El socavón entre Berzocana y Logrosán se originó tras llenarse el terraplén de agua y habrá que esperar a que cesen las lluvias para reparar la carretera
- Alcalde de Malpartida de Plasencia: 'Somos uno de los municipios de la provincia con menor número de desempleados
- Los GEAS se incorporan al tercer día de búsqueda del desaparecido en Cerezal, sin resultados ni pistas hasta el momento
- La cocina de la Tapita Portuguesa en Malpartida de Cáceres ofrece 'un viaje sensorial sin necesidad de pasaporte
- Esther Nevado, emprendedora en Malpartida de Cáceres: 'Desde pequeña había soñado con tener mi propia tienda
- La Guardia Civil busca a un hombre de 59 años desaparecido en la alquería hurdana de Cerezal