Monroy se prepara para la Semana Santa: procesiones, reencuentros y fervor religioso en el pueblo

No es fácil expresar los sentimientos que afloran en nosotros cuando se acercan acontecimientos cuyas vivencias han sido fundamentales en nuestras vidas. Sin duda uno de los momentos más relevantes es la Semana Santa, pues nos permite acudir al pueblo donde nos encontramos identificados con nuestras raíces y tradiciones y nos permite también convivir durante unos días con algunos amigos que en otro tiempo compartieron con nosotros juegos, vivencias, ilusiones y anécdotas. Siempre el reencuentro con amigos y conocidos es fundamental para repasar las múltiples anécdotas del pasado y que por sabidas no dejamos de repetirlas. La Semana Santa se brinda mucho a ello y también a dejar que nuestros impulsos religiosos de otros tiempos se manifiesten también ahora envueltos en la religiosidad de las procesiones.

Procesión del Calvario. / Cedida a El Periódico

La Semana Santa siempre se vive en los pueblos de una forma diferente a como se puede vivir en una gran población y eso se aprecia muy bien en Monroy donde la vivencia religiosa tiene sus particularidades y donde las procesiones se llenan de cofrades que expresan su religiosidad en la imagen que les acompaña siempre bien adornada y paseada con la elegancia y majestuosidad del que lo siente y lo vive.

La Semana Santa de Monroy tiene su encanto y su emotividad religiosa. El Jueves Santo los cofrades sacan a sus santos para que el pueblo pueda empezar a sentir y apreciar la expresión sublime de las imágenes.

El silencio en la procesión de la noche del Viernes Santo impresiona por el acompañamiento silencioso de los vecinos por las calles antiguas del pueblo, por el sonido desgarrado de alguna saeta y por la postura de los cofrades recogidos en sus pensamientos.

Procesión del Santo Entierro en Monroy. / Cedida a El Periódico

El domingo es motivo de alegría porque es La Pascua de Resurrección. Esta procesión matinal en la que los niños gozan llevando al resucitado para el encuentro con su Madre en la plaza del pueblo son momentos de alegría para todos, para grandes y para pequeños y para que muchos luzcan también sus mejores galas en esta fiesta tan religiosa, singular y popular.