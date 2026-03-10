La Asociación Cultural Vetones impulsa la cultura en Hernán-Pérez y fomenta la participación ciudadana

La Asociación Cultural Vetones ha concluido el desarrollo del proyecto 'Hernán-Pérez: Laboratorio Cultural 2025', una iniciativa impulsada con el respaldo de la Diputación de Cáceres que ha permitido reforzar durante este año la programación cultural del municipio y consolidar un modelo de participación social en torno a la cultura y el patrimonio rural.

El cierre de esta edición marca también el inicio de una nueva etapa de trabajo de cara a 2026. La asociación prevé continuar desarrollando actividades culturales y patrimoniales en Hernán‑Pérez, una localidad de apenas 400 habitantes que ha logrado mantener durante más de una década una programación cultural estable gracias a la implicación del voluntariado y a la colaboración entre colectivos locales.

Chicas participan en la iniciativa. / Cedida

Cultura participativa en el medio rural

A lo largo de los últimos años, el municipio ha ido configurando un modelo cultural propio. Las actividades no se limitan a la organización de eventos puntuales, sino que buscan fomentar la participación directa de la ciudadanía en la vida cultural del pueblo.

Este enfoque ha permitido movilizar a cientos de personas entre organizadores, participantes, actores y colaboradores, demostrando que incluso en localidades pequeñas es posible desarrollar iniciativas culturales con una notable capacidad de convocatoria.

Entre las propuestas más consolidadas destaca La Noche del Miedo, un evento que este año ha alcanzado su novena edición y se ha convertido en una de las citas culturales más reconocibles de la localidad. La actividad se ha consolidado como un ejemplo del potencial de la creatividad colectiva para dinamizar la vida social en los pueblos.

Patrimonio y divulgación histórica

El proyecto también ha reforzado su dimensión patrimonial a través de la colaboración con el Proyecto Arqueológico Pradocastaño, centrado en el estudio, conservación y difusión del patrimonio megalítico del municipio.

Esta línea de trabajo se ha traducido en actividades educativas y divulgativas destinadas a acercar el patrimonio histórico a la población local, especialmente a niños y jóvenes, con el objetivo de fomentar una relación activa entre la comunidad y su pasado.

Dentro de este mismo marco se han celebrado además las III Jornadas de Patrimonio Rural 'Sierra de Gata', un espacio de encuentro entre investigadores, profesionales del patrimonio y ciudadanía que busca reflexionar sobre nuevas fórmulas de gestión comunitaria del patrimonio cultural en el medio rural de Sierra de Gata.

Un laboratorio cultural en un pueblo de 400 habitantes

Desde la Asociación Cultural Vetones destacan que uno de los principales logros del proyecto ha sido demostrar que la cultura puede convertirse en un motor de cohesión social y dinamización territorial, incluso en municipios que afrontan los desafíos demográficos del mundo rural.

Con la finalización del Laboratorio Cultural 2025, la entidad ya trabaja en la programación del próximo año con el objetivo de seguir fortaleciendo esta red de participación cultural y patrimonial, consolidando a Hernán-Pérez como un pequeño laboratorio de iniciativas culturales dentro de la comarca de Sierra de Gata.