Más de 25.000 personas con discapacidad residen en Cáceres: AuténTICas busca el empleo femenino

El programa 'AuténTICas', desarrollado en el municipio de Casar de Cáceres, pone el broche final el próximo miércoles. Se trata de una iniciativa impulsada por Inserta Empleo, la entidad de Fundación ONCE especializada en la formación y el empleo de personas con discapacidad. El acto contará con la presencia de Soledad Barrantes Conejero, teniente de alcalde de Casar de Cáceres, así como con distintos responsables de la propia entidad organizadora.

Inserta Empleo es la organización de Fundación ONCE encargada de desarrollar programas de orientación laboral, formación y acceso al empleo para personas con discapacidad en toda España. La entidad trabaja en colaboración con administraciones públicas y empresas para facilitar la inserción laboral de este colectivo. A su vez, gestiona programas financiados en gran parte por el Fondo Social Europeo, centrados en mejorar la capacitación profesional y la inclusión social. En Extremadura, Inserta Empleo desarrolla acciones formativas y mantiene bolsas de empleo dirigidas a personas con discapacidad, además de impulsar proyectos específicos en zonas rurales para reducir las desigualdades territoriales en el acceso al trabajo.

Fomentar el empleo a través de la digitalización

En este contexto se enmarca el programa AuténTICas, una iniciativa dirigida a mujeres desempleadas con discapacidad que viven en municipios de menos de 20.000 habitantes de la comunidad autónoma. El proyecto busca mejorar sus oportunidades laborales a través de la formación en competencias digitales, el uso de herramientas tecnológicas y el desarrollo de habilidades para la búsqueda de empleo. La iniciativa se ha desarrollado en varias localidades extremeñas mediante sesiones formativas y talleres prácticos orientados a reforzar la autonomía digital y el empoderamiento personal de las participantes.

En el caso del grupo de Casar de Cáceres, alrededor de una decena de mujeres han participado en esta acción formativa durante las últimas semanas. El acto de clausura servirá para reconocer su implicación y visibilizar el valor de este tipo de iniciativas destinadas a mejorar la inclusión laboral en el medio rural.

Mujeres con discapacidad en la provincia

La importancia de programas como este se entiende mejor al observar la realidad de las personas con discapacidad en la provincia. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y del Observatorio Estatal de la Discapacidad, en la provincia de Cáceres residen más de 25.000 personas con discapacidad, de las cuales aproximadamente la mitad son mujeres. Una parte significativa vive en municipios rurales, donde el acceso a recursos formativos y a oportunidades de empleo suele ser más limitado que en las ciudades.

En este contexto, entidades como Inserta Empleo desarrollan programas de orientación profesional, formación especializada, intermediación laboral y sensibilización empresarial para mejorar la inclusión sociolaboral de las personas con discapacidad. Iniciativas como AuténTICas buscan además reducir la brecha digital y promover la participación activa de las mujeres en el ámbito tecnológico, facilitando que puedan acceder a nuevas oportunidades profesionales sin necesidad de abandonar sus municipios.

El acto de clausura tendrá lugar en el Espacio Digital de Casar de Cáceres, a partir de las 10:30 horas. Desde la organización animan a la ciudadanía a participar en el acto de clausura, en el que las mujeres participantes serán las protagonistas. El encuentro servirá, además, para poner en valor su compromiso con la formación, la inclusión y el empleo, al tiempo que se visibiliza el talento y las capacidades de las mujeres con discapacidad del medio rural de la provincia de Cáceres.