El Cerezo en Flor del Valle del Jerte anuncia su programación completa para celebrar la primavera cacereña

Quien pasee por el campo o incluso por las calles cacereñas habrá podido ver que los cerezos ya comienzan a florecer. No solo eso significa que se acerca la primavera, sino que también lo hace una de las festividades más bonitas de la provincia de Cáceres: el Cerezo en Flor del Valle del Jerte.

Y se sabe que se acerca esta fecha porque, además, los organizadores han anunciado la programación completa para esos días. Este año, la esperada celebración se llevará a cabo del 20 de marzo al 3 de mayo, ofreciendo una amplia y variada propuesta de actividades culturales, deportivas y gastronómicas diseñadas para todos los públicos.

Cartel oficial Fiesta del Cerezo en Flor 2026. / Turismo Valle del Jerte

La programación se organiza, un año más, en torno a tres bloques temáticos que marcan el ritmo de la naturaleza en el valle: el primero, Despertar del Valle, del 20 al 26 de marzo. Durante este periodo inicial, se invita a los visitantes a disfrutar de diversas actividades al aire libre y eventos culturales que celebran la llegada de la primavera y el comienzo del ciclo natural en el Valle del Jerte.

Fiesta de Interés Turístico Nacional

Le sigue el propio Cerezo en Flor, del 27 de marzo al 12 de abril. Este bloque central incluye la Fiesta de Interés Turístico Nacional, consolidándose como el momento cumbre para contemplar el espectáculo de la floración. Además, el calendario incluye conciertos, exposiciones, mercados tradicionales y eventos que ponen en valor el patrimonio y la cultura.

Por último, la Lluvia de Pétalos será del 13 de abril al 3 de mayo. Tras el esplendor de la floración, el valle se transforma con la caída de los pétalos, ofreciendo propuestas que celebran la renovación y la inigualable belleza natural de la región en esta fase final.

La eclosión del cerezo en flor / TONI GUDIEL

Desde la organización recuerdan que esta programación podría cambiar, además de que se irán "incorporando nuevas actividades y ajustando los detalles del programa para garantizar la mejor experiencia posible a todos los asistentes". Toda la información se encuentra disponible en su web.

Estado de la floración

Asimismo, ya se ha iniciado la comunicación sobre el estado de la floración de 2026 en el Valle del Jerte, una herramienta fundamental para aquellos que deseen planificar su visita en función del desarrollo de los cerezos. Esta información se actualiza de manera constante y puede consultarse en dos canales distintos: o bien en la web diseñada especialmente para ello, o bien en la página de turismo del Valle del Jerte.