El Gobierno extremeño extiende la vigencia del convenio de puntos limpios en Cáceres hasta el 15 de mayo

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha autorizado este martes una modificación del convenio suscrito entre la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible y el consorcio Medioambiente y Aguas de la Provincia de Cáceres – MásMedio, dependiente de la Diputación de Cáceres, para el desarrollo del Plan Provincial de Puntos Limpios en la provincia de Cáceres.

La decisión se materializa mediante una primera adenda al acuerdo inicial que permitirá ampliar el plazo de ejecución de las actuaciones contempladas en el plan hasta el 10 de mayo de 2026. Así, la vigencia del convenio se extenderá hasta el 15 de mayo de 2026, fecha límite para la justificación administrativa de las actividades incluidas en el programa.

Camión cisterna de MásMedio en Talayuela. / Ayuntamiento de Talayuela

Plazos

Según ha explicado el Ejecutivo autonómico, la modificación responde a los plazos legales asociados a los procedimientos de licitación pública y a los tiempos necesarios para la correcta ejecución de los trabajos previstos dentro del plan provincial.

Desde la administración regional subrayan que esta ampliación no altera la naturaleza ni los objetivos del proyecto, ni tampoco las inversiones contempladas inicialmente. El plan cuenta con financiación procedente del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, impulsado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU.

Red de puntos limpios

El convenio original, que contempla la concesión de una subvención directa por parte de la Junta a MásMedio, fue aprobado el 30 de diciembre de 2024 con el objetivo de impulsar la mejora de las infraestructuras de recogida selectiva de residuos en la provincia cacereña. La iniciativa busca facilitar a los municipios una red de puntos limpios que permita reforzar la gestión sostenible de residuos y avanzar en los objetivos de economía circular en el ámbito local.

Con esta prórroga, la administración autonómica pretende garantizar que las actuaciones previstas puedan ejecutarse en su totalidad dentro de los plazos técnicos y administrativos necesarios para su correcta implementación.