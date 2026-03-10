Preocupación por el cierre del Teatro Gabriel y Galán: la cultura de Trujillo, en pausa

El cierre temporal de este espacio escénico, provocado por daños estructurales agravados tras los últimos temporales, vuelve a poner sobre la mesa el estado de las infraestructuras culturales del municipio y la necesidad de una solución urgente.

Durante años, el teatro ha arrastrado problemas de mantenimiento. Las humedades y las goteras han sido una constante, especialmente en jornadas de lluvia. Sin embargo, las fuertes precipitaciones y el viento registrados en los últimos meses han agravado la situación hasta el punto de obligar a cerrar el recinto al público.

Según explicó la concejala delegada de Cultura, Consuelo Soriano, los temporales han provocado daños en la claraboya y en la cubierta de la sala. Estos desperfectos ya han sido comunicados al seguro, que deberá determinar qué parte de la reparación le corresponde asumir. Aunque desde el Ayuntamiento aseguran que el teatro se arreglará y volverá a cumplir su función, lo cierto es que, por ahora, el edificio permanece cerrado.

Un problema que viene de lejos

La situación ha sido motivo de debate político en el último pleno municipal. Desde el grupo socialista, su portavoz Manuela Ortega recordó que los problemas en la cubierta ya se habían señalado hace casi tres años. Según denunció, la responsabilidad de algunas reparaciones se dejó en manos de la Junta de Extremadura y, desde entonces, las soluciones no han llegado.

Más allá del deterioro del edificio, la oposición también ha criticado la falta de programación cultural. Ortega llegó a calificar la situación de “vergonzosa”, señalando que en estos momentos la ciudad apenas cuenta con obras de teatro, lo que supone un retroceso para la oferta cultural local. Además, planteó dudas sobre si Trujillo continúa participando en programas como la Red de Teatros y Otros Espacios Escénicos de Extremadura o el programa estatal Platea.

Cultura sin teatro

Ante la imposibilidad de utilizar el teatro, el Ayuntamiento ha optado por adaptar la programación cultural a espacios alternativos y formatos más pequeños. Algunos espectáculos se trasladarán a lugares como la sede de la Academia de Extremadura de las Artes y las Letras, ubicada en el palacio de Lorenzana, mientras que otras actividades se plantearán al aire libre.

Este modelo permite mantener cierta actividad cultural, pero muchos vecinos consideran que no sustituye la función que cumple un teatro plenamente operativo. Un espacio escénico como el Gabriel y Galán no solo acoge representaciones teatrales, sino también conciertos, actos culturales y eventos que contribuyen a dinamizar la vida cultural de la ciudad.

Una infraestructura clave para Trujillo

El cierre del teatro plantea una preocupación evidente: qué ocurrirá con la programación cultural mientras duren las reparaciones y cuánto tiempo permanecerá cerrado un espacio que ha sido referente para la cultura local.

La situación invita a reflexionar sobre la importancia de cuidar y mantener las infraestructuras culturales. En ciudades como Trujillo, donde el patrimonio histórico y la actividad cultural forman parte de su identidad, perder temporalmente un espacio escénico supone mucho más que un simple cierre: implica limitar las oportunidades de encuentro, creación y disfrute cultural para vecinos y visitantes.

Por ahora, la esperanza está puesta en que los trámites con el seguro se resuelvan pronto y que las obras necesarias puedan comenzar cuanto antes. Mientras tanto, la cultura trujillana busca nuevos escenarios, aunque con la mirada puesta en recuperar cuanto antes su teatro