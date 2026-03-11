Más de 300 trabajos de varios países compiten en los II Premios Literarios 'Rosa López Casero' de Torrejoncillo

La Agrupación Socialista de Torrejoncillo y Valdencín celebrará este sábado 14 de marzo la gala de entrega de los II Premios Literarios 'Rosa López Casero', un certamen que reconoce microrrelatos y poemas centrados en la defensa de los derechos de las mujeres y la igualdad de género. El acto tendrá un carácter reivindicativo y contará con la actuación musical del cantautor Javier Álvarez.

En esta segunda edición, el certamen ha registrado una participación muy superior a la del año pasado, con un total de 321 trabajos recibidos: 214 microrrelatos y 107 poemas. La organización destaca además el alcance nacional e internacional de la convocatoria.

Las obras proceden mayoritariamente de distintos puntos de España, aunque también se han recibido textos desde países como México, Argentina, Chile, Ecuador, República Dominicana, Cuba, Portugal, Italia y Reino Unido, lo que consolida la dimensión internacional del concurso.

Un jurado vinculado a la cultura local

El jurado ha estado presidido por la escritora extremeña Rosa López Casero, que da nombre a los premios. La secretaria del jurado ha sido María José Vergel Vega, secretaria de Organización de la agrupación socialista local.

Como vocales han participado varias personas vinculadas al ámbito cultural y literario del municipio: Constantino Cabello Calvo, Estrella Clemente, Íñigo Granado Gil, Esther Rodrigo Núñez, Emilia Crego Justo y Mónica Utrera Verge.

Premios y reconocimiento a la igualdad

El certamen contempla una dotación económica total de 300 euros. Se concederán 150 euros al primer premio de la categoría de poesía y otros 150 euros al ganador del apartado de microrrelatos.

Además del reconocimiento económico, los galardonados recibirán una pieza de artesanía elaborada en un taller artesano local, como forma de apoyar también la creación y la producción cultural del entorno.

Con esta iniciativa, la Agrupación Socialista de Torrejoncillo y Valdencín busca promover la reflexión social y la creación literaria en torno a la igualdad de género y los derechos de las mujeres, al tiempo que refuerza el papel de la cultura como herramienta de sensibilización y cambio social.