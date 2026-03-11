ASPACE acerca la justicia a sus usuarios con una visita al Palacio de Justicia de Trujillo

Trujillo fue escenario de una jornada muy especial en la que aprendizaje, inclusión y participación se han unido gracias a una iniciativa impulsada por ASPACE y Radio Onda Expansión. Con motivo del Día Internacional de la Jueza, varias personas usuarias de la entidad han participado en una actividad educativa que les ha permitido conocer de cerca el funcionamiento del sistema judicial.

La experiencia comenzó con una entrevista en el espacio radiofónico “Protagonistas en Onda”, de Radio Onda Expansión, donde los participantes compartieron micrófonos y vivencias en una mañana marcada por la curiosidad y el entusiasmo.

Posteriormente, el grupo se trasladó al Palacio de Justicia de Trujillo, donde fueron recibidos por Patricia Gutiérrez, magistrada del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de la localidad. Durante la visita, los participantes pudieron recorrer las instalaciones judiciales y descubrir cómo se desarrolla el trabajo diario dentro de los juzgados.

Uno de los momentos más destacados de la jornada fue un simulacro de juicio, en el que los asistentes tuvieron la oportunidad de ponerse en la piel de los diferentes protagonistas de un proceso judicial. Esta actividad permitió comprender de forma práctica y divertida cómo funciona la justicia, además de fomentar la participación activa de todos los presentes.

Desde la organización destacan que este tipo de iniciativas son fundamentales para acercar las instituciones a la ciudadanía y promover experiencias inclusivas, que faciliten el conocimiento y la participación de todas las personas en la vida social.

La jornada concluyó con un ambiente de satisfacción y aprendizaje compartido. Los usuarios de ASPACE se convirtieron en los auténticos protagonistas del día, demostrando que la curiosidad, la ilusión y las ganas de aprender son las mejores herramientas para derribar barreras y seguir construyendo una sociedad más inclusiva.