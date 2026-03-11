La Atención Primaria de Cáceres concentró el 70% de las agresiones a médicos en 2025

La Atención Primaria volvió a ser en 2025 el ámbito asistencial donde se registró el mayor número de agresiones a médicos en la provincia de Cáceres. De las 13 agresiones comunicadas al Colegio Oficial de Médicos de Cáceres durante el pasado año, nueve se produjeron en este nivel asistencial, lo que representa cerca del 70% del total.

El resto de los incidentes se repartió entre el ámbito hospitalario, con tres casos, y un episodio que afectó a un médico residente. Todas las agresiones se produjeron dentro del sistema sanitario público y durante el horario laboral, en el ejercicio directo de la actividad asistencial.

Según los datos recopilados por el Colegio de Médicos, siete de las agresiones fueron sufridas por médicas y seis por médicos. En cuanto a su tipología, la mayoría correspondió a agresiones verbales: se registraron once casos de insultos o vejaciones. Dos episodios provocaron lesiones físicas. En todos los incidentes se constataron también consecuencias psicológicas para los profesionales afectados.

Fachada del Colegio de Médicos de Cáceres. / EL PERIÓDICO

Las discrepancias con la atención médica recibida o con el criterio profesional fueron el principal detonante de los conflictos. Este patrón coincide con la tendencia observada a nivel regional y nacional, donde la mayoría de las agresiones tiene un origen asistencial, especialmente vinculado al desacuerdo con decisiones clínicas o expectativas no satisfechas por parte de pacientes o acompañantes.

En Extremadura, en 2025 se comunicaron un total de 29 agresiones a médicos entre los dos colegios provinciales, con una incidencia especialmente elevada en Atención Primaria, que concentra el 72% de los casos.

Este ámbito es históricamente el más expuesto a este tipo de situaciones, como refleja también el análisis del Observatorio Nacional de Agresiones a Médicos, que sitúa a la Atención Primaria como el principal foco de incidentes en el conjunto del sistema sanitario.

Además, el fenómeno presenta una tendencia creciente en el conjunto del país. En 2025 se registraron 879 agresiones comunicadas a los colegios de médicos, la cifra más alta de la serie histórica y parte de una tendencia ascendente que acumula cerca de 9.000 casos desde 2010.

Todas las agresiones fueron denunciadas

En el caso de la provincia de Cáceres, todas las agresiones registradas fueron denunciadas, y los profesionales afectados recibieron asesoramiento y apoyo del servicio jurídico del Colegio Oficial de Médicos.

El secretario general del Colegio de Médicos de Cáceres y responsable del área de agresiones en la provincia, Luis Tobajas, ha subrayado que los datos ponen de manifiesto que este problema “continúa requiriendo una respuesta firme y coordinada”.

“En Cáceres y en Extremadura los datos de 2025 son un aviso serio. Escucharlos y actuar en consecuencia no solo es una obligación hacia los médicos, sino también hacia la sociedad”, ha señalado.

Tobajas también ha insistido en la necesidad de denunciar cualquier agresión para combatir la normalización de estos comportamientos. “No podemos aceptar ni la resignación ni la costumbre; deben combatirse con denuncias, con protección jurídica, con el apoyo psicológico necesario y con una respuesta institucional firme”, ha afirmado.

En este sentido, ha recordado que las agresiones contra profesionales sanitarios “son absolutamente intolerables”. “No solo suponen un ataque a la seguridad y a la dignidad de los médicos, sino que también deterioran la relación médico-paciente y afectan al normal funcionamiento del sistema sanitario”, ha añadido.

El Colegio Oficial de Médicos de Cáceres ha reiterado su compromiso de apoyar a los profesionales que sufran cualquier tipo de agresión y de seguir trabajando junto a las administraciones públicas para reforzar las medidas de prevención, seguridad y protección en los centros sanitarios.