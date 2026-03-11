Circular FAB de Logrosán: un espacio para aprender, crear y desarrollar proyectos en el medio rural de Cáceres

Acercar la tecnología a los pueblos y generar oportunidades en el medio rural. Ese es el objetivo con el que nacen los centros Circular FAB impulsados por la Diputación de Cáceres.

Estos espacios funcionan como laboratorios de innovación abiertos a la ciudadanía. En ellos se ofrecen herramientas tecnológicas, formación y asesoramiento para desarrollar proyectos o ideas. La iniciativa busca facilitar que cualquier persona pueda crear su propio producto o servicio sin tener que abandonar su localidad.

Digitalización y sostenibilidad

La filosofía de estos centros también está vinculada a la economía circular. Se fomenta el reciclaje y la reutilización de materiales para darles una segunda vida. Cualquier objeto o herramienta doméstica puede convertirse en la base de un nuevo proyecto.

Además de poner tecnología al alcance de la población, también se ofrecen acciones tutorizadas. Las personas que llegan con una idea reciben ayuda para crear prototipos o desarrollar sus proyectos. El acompañamiento se centra en el uso de la tecnología y en la parte práctica del proceso.

Una iniciativa para vecinos y empresas

Los talleres también son una parte fundamental de la actividad. Se imparten formaciones sobre impresión 3D, corte y grabado láser o digitalización. Muchas de estas sesiones están dirigidas a empresas y emprendedores. El objetivo es que puedan aplicar estas herramientas a sus negocios.

Sin embargo, la iniciativa no se limita al ámbito empresarial. La educación también ocupa un papel importante. Institutos y centros formativos participan en actividades destinadas a acercar las nuevas tecnologías a los jóvenes. Incluso la escuela de adultos ha mostrado interés por estas propuestas.

Desde mediados del año pasado alrededor de 200 personas han participado ya en algunas de estas actividades en el centro de Logrosán. Además, vecinos de otros municipios de la comarca también acuden a sus instalaciones para formarse o desarrollar proyectos.

El espacio se ha convertido en un recurso útil para la vida cotidiana del municipio. No solo se orienta a grandes proyectos tecnológicos. "Mi objetivo es ayudar a todo el mundo que entra al centro", explica Estela, técnico y dinamizadora del Circular FAB de Logrosán. Ella indica que esta iniciativa también sirve de ayuda para "las pequeñas necesidades del día a día". Desde imprimir un cartel para un negocio local hasta diseñar material promocional para eventos del pueblo.

Un mes lleno de nuevas experiencias

Las actividades continúan durante el mes de marzo. El día 12 se celebrará el taller 'Hazlo digital: de tu idea a tu proyecto', donde los participantes aprenderán a transformar una idea en un proyecto visual mediante herramientas digitales sencillas.

El 14 y 15 de marzo la Casa de Cultura de Logrosán acogerá un evento dedicado al mundo del videojuego. Habrá torneos de EA Sports FC 26, Fortnite, Just Dance 2026 y Mario Kart, además de experiencias de realidad virtual y una zona gaming abierta al público.

También están previstos los talleres 'Escaparates que florecen', los días 19 y 26 de marzo. En estas sesiones se enseñará a diseñar escaparates creativos utilizando materiales sostenibles, vinilos y técnicas de corte láser para atraer clientes en los comercios locales.

Posibles proyectos futuros

De cara al futuro, el centro plantea nuevas iniciativas. Entre ellas, una escuela para aprender a diseñar videojuegos o actividades para programar robots. También se estudia la creación de competiciones tecnológicas entre centros para fomentar el aprendizaje práctico entre los jóvenes.

La inteligencia artificial será otro de los contenidos formativos. Estas herramientas ya se están aplicando a negocios locales o a profesionales que quieren mejorar su presencia en redes sociales.

El Circular FAB de Logrosán forma parte de una red provincial impulsada por la Diputación de Cáceres. Actualmente, existen centros en municipios como Arroyo de la Luz, Malpartida de Plasencia, Miajadas, Moraleja, Trujillo y Valencia de Alcántara, además del centro de referencia situado en la capital cacereña.

La red sigue ampliándose con nuevos espacios en localidades como Alcuéscar, Caminomorisco, Coria o Jarandilla de la Vera. La idea es que ningún municipio de la provincia esté a más de 30 minutos de uno de estos centros tecnológicos.

Con esta estrategia, la Diputación pretende impulsar la transformación digital del territorio y fijar población en el medio rural. La tecnología, lejos de ser exclusiva de las grandes ciudades, comienza así a formar parte del día a día de muchos pueblos de la provincia.