Excarcelada una conductora tras el vuelco de su coche en la N-521
El vehículo en el que circulaba volcó y quedó sobre la calzada, lo que obligó a movilizar a varios servicios de emergencia
El siniestro vial se ha producido alrededor de las 09:20 horas, cuando un turismo ha volcado por causas que aún se investigan en la N-521, una carretera que conecta distintas localidades del oeste de la provincia de Cáceres. Como consecuencia del accidente, la conductora del vehículo quedó atrapada en el interior del turismo y tuvo que ser excarcelada por efectivos del Parque de Bomberos de Valencia de Alcántara, que se desplazaron hasta el lugar del suceso para llevar a cabo las labores de rescate.
Hasta el punto del accidente también se han trasladado patrullas de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil, que prestaron auxilio durante la intervención.
Asimismo, los agentes han procedido a regular la circulación en la zona para garantizar la seguridad vial mientras se desarrollan las tareas de rescate y retirada del vehículo, que permanece volcado sobre la calzada durante parte de la intervención.
Por su parte, agentes del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil se han hecho cargo de la investigación para esclarecer las causas en las que se ha producido este siniestro vial. Mientras tanto, se recomienda a los conductores extremar la precaución al circular por este tramo de la N-521.
