El fotógrafo Alberto Esteban Rodríguez retrata la riqueza paisajística y cultural de Cáceres en sus vídeos

Las cualidades de la provincia de Cáceres son bien conocidas por quienes viven en ella. Sus paisajes, su patrimonio y sus tradiciones forman parte del día a día de muchos vecinos. Sin embargo, no siempre tienen la misma visibilidad fuera de la región. De ello fue consciente Alberto Esteban Rodríguez. Aunque actualmente reside en La Rioja, su historia personal está ligada a la provincia cacereña.

Rodríguez lleva más de 40 años dedicado a la fotografía, especializándose en imágenes de paisaje y arquitectura. Sus amigos lo describen como un fotógrafo "artístico y versátil". Además de fotografiar, también graba vídeos de carácter documental.

Un proyecto dedicado a sus raíces familiares

Durante décadas ha recorrido distintos puntos de España con su cámara. Ha retratado parajes naturales, edificios históricos y fiestas populares. Con el tiempo, y tras recorrer tantos lugares , decidió centrar su mirada en su propia tierra, Extremadura. Su proyecto comenzó en la ciudad de Cáceres, donde ha realizado tres vídeos en los que muestra algunos de los rincones más representativos de la capital. En estas piezas aparecen calles del casco histórico, plazas monumentales y edificios medievales que forman parte del conjunto declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Más tarde continuó su recorrido por los municipios de la provincia. Uno de los lugares que más presencia tiene en su canal es Guadalupe, donde tiene sus raíces la mayor parte de su familia materna. Esto hace que mantenga un vínculo especial con la localidad. A este pueblo le ha dedicado seis vídeos. En ellos se pueden ver calles empedradas, miradores naturales y diferentes enclaves históricos. Uno de los protagonistas es el Real Monasterio de Santa María de Guadalupe, uno de los monumentos más emblemáticos de Extremadura y al que le ha dedicado un vídeo exclusivo.

Las imágenes también muestran lugares cargados de historia personal para el fotógrafo. Entre ellos aparece el antiguo hospital de mujeres del municipio, un edificio que forma parte de la ruta turística local y donde nacieron su madre y cuatro de sus tíos.

Antiguo hospital de mujeres en Guadalupe. / Cedida a El Periódico

Rodríguez abrió su canal de YouTube en abril de 2009 bajo el nombre @Albertfernan1. Desde entonces ha reunido cerca de cuatro mil suscriptores. Su objetivo es sencillo: mostrar la esencia de Cáceres tal y como él la ve.

Una pasión compartida

En el proyecto también participa su hijo, Alberto Esteban Clavijo, desde hace más de una década. Con él no solo comparte el nombre, sino también su interés por el arte de la fotografía. Clavijo es diseñador gráfico y editor de vídeo, con lo que se encarga de la posproducción final de las piezas audiovisuales.

Los vídeos combinan fotografías y secuencias grabadas, entre las que se insertan transiciones suaves que facilitan la narración visual. Algunas piezas incluyen música de artistas internacionales y compositores clásicos, tales como Neil Diamond, John Denver, Mark Knopfler, Andy Williams, Salvatore Adamo, Enya, The Cats, B.B King, Joan Manuel Serrat, Nuevo Mester de Juglaria, Paul Mauriat, Schubert, Luigi Boccherini, Chopin, Granados, Mozart, Pachelbel, Corelli. Este detalle aporta un tono cinematográfico al resultado final.

Para crear este material audiovisual utilizan diferentes equipos. Entre ellos destacan las cámaras Nikon D3200 y Nikon D7500, además de un iPhone 11 Pro. Las cámaras réflex como la Nikon D7500 permiten capturar imágenes con gran nivel de detalle. Este modelo incorpora un sistema de enfoque automático de 51 puntos que facilita mantener el sujeto nítido incluso en condiciones de poca luz. También permite grabar vídeo en resolución 4K, lo que mejora la calidad del material audiovisual.

Por su parte, los teléfonos como el iPhone 11 Pro han ampliado las posibilidades de la fotografía móvil. Su sistema de triple cámara incluye un gran angular, un ultra gran angular y un teleobjetivo. Esta combinación permite capturar escenas amplias de paisaje, retratos o detalles arquitectónicos desde diferentes perspectivas. Además, funciones como el modo nocturno o la estabilización óptica ayudan a obtener imágenes más luminosas y vídeos más estables incluso cuando la iluminación es limitada.

Gracias a este equipo y a su experiencia, Rodríguez continúa ampliando su archivo visual de Extremadura. De cara al futuro no descarta dedicar nuevos vídeos a otros municipios de la provincia. Su intención sigue siendo la misma con la que empezó el proyecto: mostrar la riqueza paisajística y cultural de Cáceres a través de la mirada de quien la conoce desde dentro.