El Museo Vostell de Malpartida celebra su 50 aniversario con una mesa redonda sobre 'Las mujeres en el sistema del arte'

El Museo Vostell de Malpartida de Cáceres acogerá una mesa redonda dedicada al papel de la mujer en el ámbito artístico bajo el título 'Las mujeres en el sistema del arte'. La actividad ofrecerá distintas perspectivas sobre la presencia y la representación femenina dentro del mundo del arte contemporáneo.

El encuentro se enmarca en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y forma parte de la programación especial con la que el museo celebra su 50 aniversario. La iniciativa se organiza en colaboración con la asociación Mujeres en las Artes Visuales (MAV), una asociación estatal creada en 2009 para promover la igualdad de género y mejorar la visibilidad de las mujeres dentro del sistema artístico español.

Una visión femenina en primera persona

En la mesa redonda participarán tres especialistas que aportarán diferentes enfoques sobre esta cuestión. La comisaria y gestora cultural Montaña Hurtado presentará la intervención 'Las artistas aquí y ahora. Extremadura en el informe MAV'. En ella analizará la presencia de mujeres artistas en las exposiciones celebradas en museos extremeños durante 2025.

Los datos proceden de un informe elaborado por MAV que estudia, desde una perspectiva territorial y de género, la participación femenina en museos y centros de arte de toda España.

La artista María Jesús Manzanares ofrecerá la charla 'Sal corriendo'. Durante su intervención realizará una reflexión crítica sobre su propia experiencia como mujer dentro del ámbito artístico. Su trabajo creativo aborda con frecuencia cuestiones relacionadas con la identidad, los roles sociales y la mirada femenina en el arte contemporáneo.

El encuentro contará también con la participación de la profesora e investigadora Angelika García Manso, que presentará la ponencia 'La demonización de la mujer en los orígenes del arte contemporáneo'. En su intervención recorrerá la evolución de la representación femenina en la historia del arte reciente, tomando como referencia el mito de la mujer fatal y su influencia en distintos movimientos artísticos.

Programación del 50 aniversario

La mesa redonda forma parte de la programación con la que el Museo Vostell Malpartida celebra su 50 aniversario. A lo largo del año el centro ha organizado exposiciones temporales, encuentros con artistas, actividades educativas y propuestas de investigación que revisan la trayectoria del museo y su papel dentro del arte contemporáneo.

El museo fue fundado en 1976 por el artista alemán Wolf Vostell y se encuentra situado en el paraje natural de Monumento Natural Los Barruecos, un enclave donde el arte contemporáneo convive con el paisaje granítico característico de la zona.

La mesa redonda se celebrará el jueves 12 de marzo a las 19:00 horas, con entrada libre hasta completar aforo.