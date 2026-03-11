El municipio cacereño de Santiago de Alcántara reunirá a motoristas y senderistas en la Ruta Motera Tagus Oeste el 14 de marzo

El municipio cacereño de Santiago de Alcántara celebrará el próximo sábado 14 de marzo la tercera edición de la Ruta Motera Tagus Oeste, un encuentro que reunirá a centenares de aficionados al motor y que este año amplía su formato para consolidarse como un festival que combina naturaleza, cultura y ocio.

El nombre del evento hace referencia a la ubicación geográfica de esta zona de la península y al paso del río Tajo por numerosos municipios del territorio. La iniciativa pretende poner en valor el entorno natural y la cultura local, convirtiendo a la localidad en un punto de encuentro para motoristas llegados de distintos puntos de Extremadura y de regiones vecinas.

La cita mantiene como eje central la ruta motera, que en anteriores ediciones superó el centenar de participantes. En esta ocasión, el recorrido atravesará paisajes de la Sierra de San Pedro y se adentrará también en zonas del vecino Alentejo portugués, atravesando varios municipios del entorno.

Cartel completo. / Tagus Oeste

Como novedad, la organización ha incorporado una ruta senderista para ampliar el evento a un público más diverso. El itinerario, de 13 kilómetros, conducirá a los participantes hasta El Batán, un antiguo molino utilizado tradicionalmente para abatanar la lana y moler el grano, desde donde se pueden contemplar vistas del valle del Tajo dentro de la Reserva de la Biosfera del Tajo Internacional.

La inscripción para las rutas tiene un coste de 20 euros e incluye desayuno tradicional extremeño, aperitivo, comida y un obsequio para los participantes. En el caso de la ruta senderista, también se ofrece una modalidad gratuita. El festival será además abierto al público, que podrá acceder a las distintas actividades y adquirir tickets para las consumiciones durante la jornada.

Música en directo

La programación musical será otro de los principales atractivos del evento. El grupo Diván du Don encabezará el cartel dentro de la gira con la que celebra los 20 años de su conocida canción 'Macetas de colores'.

Concierto de Diván Du Don. / Tagus Oeste

Los conciertos comenzarán a partir de las 16.00 horas con la actuación de Agencia Tributaria. Posteriormente será el turno de Verea a las 18.30, mientras que Diván du Don subirá al escenario a las 21.00 horas. La jornada musical concluirá con la sesión de DJ Castrox desde las 23.00 horas hasta el cierre del festival.

Actividades familiares y mercado artesanal

El programa se completará con numerosas actividades paralelas pensadas para todos los públicos. Desde las 12.30 horas se celebrará una gymkana familiar, y por la tarde se desarrollarán diferentes propuestas deportivas y lúdicas como tiro con arco, hockey o bádminton.

El recinto contará también con un mercado artesanal en el que artesanos y productores de la zona podrán exponer y vender sus trabajos, contribuyendo a promocionar el talento y los productos locales.

Motero en otra edición. / Tagus Oeste

Para quienes deseen prolongar su estancia, la organización habilitará una zona de acampada gratuita tanto para tiendas como para caravanas, con el objetivo de facilitar que los asistentes puedan disfrutar durante todo el fin de semana del entorno natural de Santiago de Alcántara.

Las inscripciones para participar en las rutas ya están abiertas a través de la web oficial del evento. Con esta propuesta que combina motor, naturaleza, música y convivencia, Tagus Oeste continúa consolidándose como una cita destacada dentro de la agenda cultural de la provincia de Cáceres.