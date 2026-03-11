Vecinos de Valderrosas denuncian a la Fiscalía por el arsénico en el agua que consumen desde hace una década

La tensión en la pedanía de Valderrosas por el agua potable, lejos de apaciguarse, sigue aumentando. Sus vecinos llevan desde noviembre sin agua potable por la presencia de arsénico en el agua, algo que lleva sucediendo más de una década y no ha sido hasta ahora cuando los 50 habitantes lo han descubierto.

Estos, que siguen en pie de guerra con el Ayuntamiento de Carcaboso, que es la localidad de la que depende la pedanía, han llevado el caso a la Fiscalía, denunciando dos posibles delitos: uno contra la salud pública y otro por prevaricación administrativa por omisión.

En la denuncia exponen, entre otros puntos, la pasividad del Consistorio y, sobre todo, la falta de transparencia a la hora de avisar a los vecinos de que estaban consumiendo un elemento cancerígeno como es el arsénico, que puede producir cáncer de pulmón, vejiga o piel, así como patologías cardiovasculares o neurotoxicidad.

Este escrito llega después del remitido al Defensor del Pueblo y a la Diputación de Cáceres.

El Ayuntamiento desmiente

Por su parte, el Ayuntamiento de Carcaboso continúa suministrando agua embotellada a los vecinos de la pedanía de Valderrosas mientras se tramita la instalación de un sistema de filtrado que permita eliminar la presencia de arsénico detectada en el agua del sondeo que abastece a la localidad.

El alcalde de la localidad, Luis César Santos, ha explicado que actualmente existe una recomendación de no utilizar el agua del grifo para beber ni para preparar alimentos, después de que los análisis confirmaran la presencia de este elemento en el pozo que suministra a la pedanía.

Municipio de Carcaboso. / Ayuntamiento de Carcaboso.

“En Valderrosas el pozo ahora mismo tiene la recomendación de no hacer uso del agua para beber ni preparar alimentos porque tiene presencia de arsénico”, ha señalado el regidor. Según ha detallado, el problema comenzó a detectarse de forma persistente a finales de 2024.

Aunque anteriormente se habían registrado oscilaciones puntuales en los niveles de arsénico, fue en noviembre de ese año cuando los análisis empezaron a mostrar valores que se mantenían de forma continuada. “Había habido algunas subidas y bajadas, a veces dentro de la norma y otras fuera, pero ya en el verano de 2025 vimos que esto era algo persistente y que había que darle una solución definitiva”, ha explicado.

Una planta de filtrado en preparación

Para resolver la situación, la Diputación de Cáceres está preparando la licitación de una pequeña planta de tratamiento específica para eliminar el arsénico. La instalación consistirá en un sistema de filtros que se incorporará a la infraestructura existente.

Hasta ahora, el sistema de abastecimiento de Valderrosas, basado en un sondeo, se limitaba a un proceso de cloración antes de la distribución del agua. “La planta simplemente acloraba el agua y se distribuía, pero no tenía filtros para arsénico. Por eso ahora se ha preparado un proyecto para instalar esos filtros”, ha señalado el alcalde.

Mientras se completa el proceso administrativo y se ejecuta la obra, el Ayuntamiento reparte cada semana agua embotellada entre los vecinos. Según ha precisado Santos, se entregan diez litros por persona y semana, una medida provisional destinada a cubrir el consumo para beber y cocinar.

El regidor ha aclarado que esa cantidad se distribuye individualmente y no por vivienda, en respuesta a informaciones que, asegura, no se ajustan a la realidad. “Se ha dicho que se daban diez litros por casa y semana, y eso es mentira. Son diez litros por persona”, ha insistido.

Vecina de Valderrosas con botellas de agua. / Cedida

El suministro de agua no se ha interrumpido

El alcalde también ha negado que se haya cortado el suministro de agua en la pedanía, como se ha apuntado en algunos comentarios y quejas vecinales. Según ha explicado, el agua sigue disponible para otros usos domésticos.

“También han dicho que se cortó el agua y eso es falso. El agua nunca se ha cortado. Lo único que existe es la recomendación de no usarla para beber ni para preparar alimentos”, ha insistido.

Respecto a las críticas por una supuesta falta de presión en la red, Santos asegura que las mediciones realizadas por los servicios municipales sitúan la presión entre dos y cuatro bares, valores habituales para un sistema de abastecimiento.

Una persona llena un vaso de agua del grifo. / El Periódico

El sistema de distribución de Valderrosas funciona mediante bombeo directo desde el sondeo, ya que actualmente no dispone de un depósito elevado. En el pasado, la red llegó a trabajar con presiones de entre cuatro y cinco bares, lo que provocó averías y quejas por exceso de presión.

Para evitar ese problema, el Ayuntamiento ha regulado el sistema y ha instalado nuevos motores de bombeo que mantienen la presión dentro de una horquilla estable. “Ahora trabaja entre dos y cuatro bares para evitar tanto la falta como el exceso de presión”, ha indicado.

Sin alternativa inmediata

El Ayuntamiento también intentó una solución provisional conectando la red de Valderrosas con la de Carcaboso, situada aproximadamente a un kilómetro de distancia. Sin embargo, las pruebas demostraron que la conducción no podía garantizar una presión suficiente para abastecer a la pedanía. “Se intentó hacer un acoplamiento de las dos redes, pero vimos rápidamente que no iba a dar la presión necesaria”, ha explicado el alcalde.

Ante esta situación, la única solución definitiva pasa por la instalación de la planta de filtrado. Mientras tanto, el consistorio continuará con el reparto semanal de agua embotellada hasta que la nueva infraestructura esté en funcionamiento.