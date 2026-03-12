La Diputación de Cáceres distribuirá 48.000 plantas de diez especies diferentes en su Campaña de Primavera para embellecer municipios

La Campaña de Primavera de la Diputación de Cáceres ha dado comienzo este miércoles. Desde la Institución Provincial se ha enviado ya a los ayuntamientos de la provincia una carta indicando su inicio.

Angélica García, diputada del Área de Medio Ambiente, Agricultura y Ganadería, ha indicado que se trata de una iniciativa de gran importancia. Esta se caracteriza principalmente por "el interés que despierta y al gran número de solicitudes" que reciben en cada convocatoria.

En esta ocasión se repartirán en torno a 48.000 unidades de 10 especies de flores y plantas. Será competencia de los propios municipios destinarlas al embellecimiento de calles, plazas, parques u otros espacios públicos. Las especies que se han considerado son Begonia, Celosía, Dhalia, Geranio, Petunia compacta, Petunia colgante, Portulaca, Tagete, Verbena y Zinnia.

Embellecimiento y medio ambiente

Esta campaña forma parte de las iniciativas que la Diputación de Cáceres desarrolla cada año para mejorar la imagen urbana de los municipios y contribuir al cuidado del entorno. A través de este programa se suministran plantas ornamentales a los ayuntamientos para que puedan reforzar la jardinería en espacios públicos, especialmente en localidades pequeñas que cuentan con menos recursos para el mantenimiento de zonas verdes.

Habitualmente pueden participar en esta campaña la mayoría de municipios de la provincia, especialmente aquellos con menor población. Los ayuntamientos interesados solicitan las plantas y posteriormente se encargan de su plantación y mantenimiento en espacios municipales. De esta manera, la institución provincial colabora con las administraciones locales en la mejora estética de los pueblos y en la creación de entornos más agradables para vecinos y visitantes.

Un éxito en ediciones anteriores

La iniciativa cuenta con una amplia trayectoria dentro de las políticas ambientales de la Diputación. En ediciones anteriores también se han distribuido decenas de miles de ejemplares de plantas ornamentales entre numerosos municipios de la provincia. En algunos años la campaña ha llegado a beneficiar a más de un centenar de localidades, que utilizan estas especies para renovar parterres, rotondas, jardines o accesos a los cascos urbanos.

Además del embellecimiento de los espacios públicos, el programa contribuye a fomentar el cuidado del medio ambiente y la concienciación sobre la importancia de las zonas verdes en el entorno urbano. Las plantas seleccionadas suelen ser especies ornamentales resistentes y adaptadas al clima de la provincia, lo que facilita su mantenimiento y garantiza su desarrollo durante los meses de primavera y verano.

El plazo para presentar las solicitudes estará abierto hasta el 24 de marzo. De este modo, los ayuntamientos interesados podrán adherirse a una campaña que, año tras año, se ha consolidado como una de las más demandadas por los municipios de la provincia.