Sostenibilidad
La Diputación de Cáceres impulsa un 'Grand Tour' que conectará sus tres territorios Unesco con un modelo sostenible
La Diputación de Cáceres organiza un viaje técnico al País Vasco para conocer modelos de gestión turística sostenible, en el marco del desarrollo del Plan 'Grand Tour Territorios Unesco'
La Diputación de Cáceres, a través de su Área de Desarrollo Sostenible y Turismo, ha organizado un viaje técnico al País Vasco con el objetivo de conocer experiencias de referencia en la gestión turística sostenible en territorios reconocidos por la Unesco. La iniciativa forma parte del desarrollo del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) 'Grand Tour Territorios Unesco de la provincia de Cáceres'.
El diputado de Espacios Protegidos, Javier Díaz, ha señalado que el principal objetivo del proyecto es la creación de un gran itinerario turístico de largo recorrido que conecte los tres territorios Unesco de la provincia: la Reserva de la Biosfera de Monfragüe, el Tajo Internacional y el Geoparque Mundial Unesco Villuercas‑Ibores‑Jara.
Según ha explicado, este 'Grand Tour' permitirá a los viajeros descubrir y experimentar algunos de los recursos turísticos más singulares del territorio, recorriendo los paisajes más representativos de este macro destino a través de distintas etapas, temáticas o modalidades de viaje.
Gobernanza turística conjunta
Para avanzar en la iniciativa, la Diputación trabaja también en la creación de un sistema de gobernanza turística conjunta entre los tres territorios Unesco. El objetivo es impulsar un modelo de cooperación que fomente el desarrollo turístico sostenible de todos los municipios implicados, al tiempo que mejora su visibilidad y posicionamiento como destino.
En este contexto, el viaje técnico permitirá analizar de primera mano cómo se articulan modelos de colaboración público-privada y de cooperación entre administraciones en otros destinos consolidados.
“Esta visita nos está permitiendo intercambiar experiencias, identificar buenas prácticas y explorar herramientas de gestión turística que puedan adaptarse al territorio cacereño”, ha apuntado Díaz.
Referencias del modelo vasco
Durante la estancia, la delegación está conociendo la gestión de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai y del Geoparque de la Costa Vasca, dos destinos que destacan por haber desarrollado un modelo turístico basado en la sostenibilidad, con una estrategia de promoción integrada y un relato territorial cohesionado.
Además de las visitas técnicas, el programa incluye espacios de diálogo entre representantes de los tres territorios Unesco de la provincia de Cáceres. Estos encuentros buscan facilitar el intercambio de ideas, analizar desafíos comunes y avanzar en estrategias conjuntas que refuercen el desarrollo turístico sostenible del futuro 'Grand Tour'.
