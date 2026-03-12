Iberdrola abre una nueva oficina en Moraleja para atender a más de 20.000 vecinos de la comarca

Iberdrola ha abierto una nueva oficina de atención al cliente en Moraleja con el objetivo de reforzar el servicio que presta en la comarca de la Sierra de Gata. El nuevo punto, situado en la avenida Pureza Canelo número 5, ofrecerá asesoramiento energético a los vecinos de una zona que agrupa a una veintena de municipios y supera los 20.000 habitantes.

Extremadura se ha convertido en uno de los territorios clave en la estrategia de crecimiento de la compañía. La energética cuenta en la región con más de 5.200 megavatios de potencia instalada, de los que más de 4.000 corresponden a energías renovables, principalmente solar e hidráulica. Su actividad generó en 2022 un impacto económico superior a los 700 millones de euros en la comunidad.

Julio César Herrero, alcalde de Moraleja y Alberto Benito, responsable comercial de residencial y pymes de Iberdrola en Extremadura en la apertura. / Cedida a El Periódico

En la provincia de Cáceres, Iberdrola ha impulsado algunos de los proyectos renovables más relevantes del país. Entre ellos destaca la planta fotovoltaica Francisco Pizarro, situada entre Torrecillas de la Tiesa y Aldeacentenera, considerada la mayor instalación solar de Europa con 590 megavatios de potencia y capaz de abastecer de energía limpia a cientos de miles de hogares.

A estos proyectos se suman nuevas inversiones en infraestructuras y redes eléctricas para modernizar el sistema energético y facilitar la integración de energías renovables. La compañía prevé además nuevas inversiones y proyectos en la región, reforzando su presencia en un territorio que se ha convertido en uno de los principales polos de desarrollo de energía limpia en España.

Nueva atención personalizada

La apertura de la nueva sede ha contado con la visita del alcalde de Moraleja, Julio César Herrero, y del responsable comercial de residencial y pymes de Iberdrola en Extremadura, Alberto Benito, entre otras autoridades. Durante el recorrido han conocido las instalaciones y los servicios que se ofrecerán desde esta oficina, que estará abierta de lunes a viernes en horario de mañana y tarde, y los sábados por la mañana.

El nuevo espacio contará con un equipo que ofrecerá atención personalizada a los clientes. Desde allí se podrán realizar gestiones habituales como altas, bajas o cambios de titularidad del suministro. También se facilitará información sobre los distintos planes de luz y gas de la compañía y asesoramiento para mejorar la eficiencia energética en los hogares.

Además, la oficina ofrecerá orientación sobre nuevas soluciones energéticas como el autoconsumo, la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos, sistemas de aerotermia o proyectos de rehabilitación energética. Los usuarios también podrán conocer herramientas digitales como el Asistente Smart, que permite controlar el consumo eléctrico y fomentar el ahorro energético.

La apertura coincide con la celebración del 125 aniversario de Iberdrola. Fundada en 1901 como Hidroeléctrica Ibérica, la compañía se ha convertido en una de las principales eléctricas del mundo y en la primera de Europa por capitalización bursátil. En la actualidad presta servicio a más de 100 millones de personas y su actividad sostiene más de 120.000 empleos en España y más de medio millón a nivel global.