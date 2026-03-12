Juan Pedro Recio Cuesta y el operativo antiincendios, 'Cerezas de Oro 2026' por su historia y solidaridad colectiva

Juan Pedro Recio Cuesta, cronista oficial de Tornavacas y colaborador de El Periódico Extremadura, y el operativo humano que defendió el territorio en el incendio de agosto de 2025 son los galardonados con las 'Cerezas de Oro 2026' con el voto unánime de la Mancomunidad de Municipios del Valle del Jerte.

Esta distinción es el máximo reconocimiento institucional de la comarca, que en esta edición pone el foco en dos valores que han marcado el último año en el territorio: la defensa colectiva del paisaje frente a los incendios y la preservación de la memoria histórica local.

La entrega de los premios tendrá lugar el próximo 27 de marzo en la localidad de Tornavacas, en el marco de la Fiesta del Cerezo en Flor, declarada de Interés Turístico Nacional y uno de los acontecimientos culturales y turísticos más relevantes del valle.

Reconocimiento a la unión

La primera de las distinciones tiene carácter colectivo y reconoce la respuesta de las fuerzas operativas de emergencia y del conjunto de la ciudadanía durante el incendio declarado en agosto de 2025.

El galardón destaca la labor del personal de extinción, que afrontó condiciones especialmente adversas con un alto grado de profesionalidad y entrega para proteger el entorno natural y las explotaciones agrícolas de la comarca.

La Mancomunidad de Municipios del Valle del Jerte ha querido reconocer también de forma expresa el papel del sector agrario, concretamente a los agricultores y ganaderos, que aportaron su conocimiento del terreno y sus propios medios para colaborar en las labores de defensa del territorio.

El premio se extiende asimismo al voluntariado y al vecindario que participaron en tareas de apoyo logístico y organización, reflejando el carácter solidario de una comunidad que respondió de manera coordinada ante la emergencia. Según la institución comarcal, este reconocimiento simboliza “la fortaleza del Valle cuando su gente se une para proteger lo que es de todos”.

El guardián de la memoria de Tornavacas

La segunda Cereza de Oro 2026 ha sido concedida a Juan Pedro Recio Cuesta, cronista oficial de la villa de Tornavacas, por su trabajo en la investigación, preservación y difusión de la historia local. El jurado ha destacado el rigor de sus investigaciones y su capacidad divulgativa, que han contribuido a rescatar episodios, tradiciones y testimonios que forman parte del patrimonio cultural del municipio.

A lo largo de los años, su labor ha permitido reforzar el vínculo del vecindario con su pasado, convirtiendo la historia local en una herramienta de identidad colectiva. Entre sus iniciativas destacan la organización de rutas históricas, conferencias y actividades culturales destinadas a acercar el legado de la localidad a nuevas generaciones y visitantes.

Un galardón con trayectoria

Con este reconocimiento, los premiados de 2026 se incorporan al listado de entidades y personalidades que han recibido las Cerezas de Oro en ediciones anteriores. Entre los distinguidos figuran instituciones y figuras como el Museo del Prado, Televisión Española, el grupo Atresmedia, el periodista José Ribagorda, la Selección Española de Fútbol, la meteoróloga Mónica López, la Cadena SER o la Francesca Bria (alta comisionada del Gobierno para el Reto Demográfico y la lucha contra la despoblación), entre otros.

La entrega de los galardones se enmarca en la programación 'Primavera y Cerezo en Flor 2026', que se celebrará del 20 de marzo al 3 de mayo en los municipios del Valle del Jerte. El programa se estructura en tres bloques temáticos: Despertar del Valle, Cerezo en Flor y Lluvia de Pétalos, con una amplia oferta de actividades culturales, deportivas, gastronómicas y festivas que acompañan el espectáculo natural de la floración de los cerezos.

La organización ha recordado que en los últimos días se ha hecho pública la programación oficial y se han actualizado las previsiones de floración, información que puede consultarse a través del blog oficial de la fiesta.