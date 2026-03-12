Madroñera celebrará el II Certamen de Música Cofrade “La Voz de Nuestra Semana Santa”

Madroñera acogerá los próximos 13 y 14 de marzo de 2026 la segunda edición del certamen de música cofrade “La Voz de Nuestra Semana Santa”, una iniciativa que busca consolidarse como un referente musical previo a la Semana Santa en la localidad.

Según explica Luis Jiménez, miembro de la Cofradía del Santo Entierro de Madroñera, este certamen nació el pasado año como homenaje a Andrés Pablos, quien fuera presidente de la banda de cornetas y tambores Santo Entierro de Madroñera y que falleció el 2 de agosto. La organización decidió entonces recordarlo a través de la música cofrade, un ámbito con el que estuvo estrechamente vinculado.

Este año el evento celebra su segunda edición y contará con la participación de ocho formaciones musicales, entre bandas de música, agrupaciones musicales y bandas de cornetas y tambores, procedentes de diferentes puntos de la región.

Programación

El certamen arrancará el viernes 13 de marzo con un concierto de órgano a cargo de Luis Maldonado, que tendrá lugar a las 20:00 horas en la Parroquia Purísima Concepción de Madroñera.

La actividad principal llegará el sábado 14 de marzo. A partir de las 17:30 horas se celebrará un pasacalles de bandas por las principales calles del municipio. Posteriormente, las formaciones ofrecerán una exhibición musical en el pabellón Jacinto Sánchez Masero.

Bandas participantes

En esta edición participarán las siguientes formaciones: Banda de Música de Miajadas, Banda de Cornetas y Tambores Santísimo Cristo de la Misericordia de Miajadas, Agrupación Musical Cristo del Perdón de Trujillo, Banda de Cornetas y Tambores Jesús Nazareno de Trujillo, Banda Jesús Nazareno de Aldeanueva de la Vera, Banda de Cornetas y Tambores Santísimo Cristo de la Caridad de Jarandilla de la Vera y la Agrupación Musical Sagrada Cena de Plasencia

Desde la organización destacan que el objetivo es dar continuidad al certamen en los próximos años, convirtiéndolo en un espacio estable para la música cofrade donde diferentes agrupaciones puedan mostrar su repertorio y compartir tradición.

La iniciativa está organizada por la Cofradía del Santo Entierro de Madroñera, con la colaboración del Ayuntamiento de Madroñera y distintas entidades locales.