Aldea del Cano honrará a sus exalcaldes con la Medalla de la localidad por su labor en la etapa democrática

Aldea del Cano celebrará un acto de reconocimiento y gratitud hacia sus alcaldes. Pedro González Pacheco, Francisco Sánchez Salazar y Antonia Cordero Pacheco serán los protagonistas del evento.

El galardón se concede de acuerdo con el Reglamento de Honores y Distinciones del consistorio y publicado previamente en el Boletín Oficial de la Provincia. Dentro de este reglamento se recoge la Medalla de Aldea del Cano como la máxima distinción honorífica que puede otorgar el ayuntamiento. Se concede a personas o instituciones que hayan destacado por su contribución al desarrollo, la proyección o el bienestar del municipio, ya sea desde el ámbito político, social o cultural.

Etapa democrática en la localidad

Ellos ostentaron la máxima representación local entre los años 1979 y 2015. Es por ello que en esta ocasión se les otorgan las Medallas de Aldea del Cano por haber liderado la gestión municipal desde el inicio de la etapa democrática. El período reconocido abarca desde las primeras elecciones municipales democráticas celebradas en 1979, tras la aprobación de la Constitución de 1978, momento en el que numerosos municipios españoles comenzaron a configurar sus estructuras administrativas y servicios básicos.

En Aldea del Cano, estas décadas supusieron un proceso progresivo de modernización. Durante este periodo se consolidaron servicios públicos esenciales como el abastecimiento de agua potable y el saneamiento, se mejoraron las comunicaciones viarias con la capital cacereña y se desarrollaron infraestructuras municipales como instalaciones deportivas, espacios culturales o la propia Casa de Cultura. También se impulsaron actuaciones urbanísticas y de mejora del entorno que contribuyeron a adaptar el municipio a las necesidades de la población.

Un reconocimiento por la contribución al municipio

La Medalla de Aldea del Cano comenzó a entregarse tras la aprobación del reglamento municipal de honores y distinciones, con el objetivo de reconocer públicamente trayectorias vinculadas al municipio. En anteriores ocasiones, esta distinción ha sido concedida a personas y colectivos que han tenido un papel destacado en la vida local, entre ellos entidades sociales y vecinos cuya labor ha contribuido a preservar las tradiciones o a impulsar iniciativas culturales y deportivas en la localidad.

Además, el acto institución contará con la participación de Miguel Ángel Morales, presidente de la Diputación Provincial, y José Antonio García, subdelegado del Gobierno. Ellos acompañarán en el acto a Miguel Salazar, alcalde de Aldea del Cano.

Igualmente, desde el consistorio invitan a acudir al actor a todos los vecinos y vecinas de la localidad, así como representantes institucionales. Con esta convocatoria se pretende que el homenaje tenga también un carácter participativo, en el que la ciudadanía pueda reconocer la labor de quienes estuvieron al frente del ayuntamiento durante una etapa clave para el desarrollo del municipio.

Con este acto, el Ayuntamiento de Aldea del Cano busca poner en valor el esfuerzo de todas las corporaciones municipales, así como de los concejales y concejalas. Ellos "trabajaron codo con codo" durante más de tres décadas.

"Con su dedicación y sacrificio personal pusieron los cimientos del progreso y la convivencia que hoy disfrutamos en nuestro pueblo", han indicado desde el consistorio. En este sentido, el reconocimiento pretende destacar no solo la labor de los alcaldes, sino también el trabajo colectivo de las distintas corporaciones municipales que, desde la restauración democrática, han contribuido a la evolución social y económica del municipio.

Con esta distinción el municipio cierra un ciclo de reconocimiento a su memoria democrática. A su vez, reafirma el valor del servicio público y la política de cercanía. El acto tendrá lugar el próximo viernes, 13 de marzo, en la Casa de Cultura de Aldea del Cano a las 17:30 horas.