Talleres y rutas nocturnas en Cáceres acercan la astronomía al público general

La provincia de Cáceres se ha consolidado en los últimos años como uno de los territorios del interior peninsular con mejores condiciones para la observación del cielo nocturno. La baja densidad de población y la presencia de amplios espacios naturales permiten disfrutar de firmamentos oscuros en zonas como el Parque Nacional de Monfragüe, el Valle del Jerte o el Geoparque Villuercas-Ibores-Jara.

Para preservar este recurso natural y potenciar el astroturismo, distintas instituciones han comenzado a aplicar herramientas científicas para medir la contaminación lumínica, programas educativos y medidas de control de la iluminación artificial.

Cómo se mide la contaminación lumínica

El impacto de la contaminación lumínica en un territorio puede medirse mediante dispositivos que registran el brillo del cielo nocturno. En la red de miradores celestes impulsada por la Junta de Extremadura se utilizan fotómetros TESS (Telescope Encoder and Sky Sensor), sensores que miden la luminosidad del cielo y permiten detectar cambios en la calidad de la oscuridad nocturna.

Estos aparatos registran datos sobre el brillo del firmamento y la nubosidad, información que posteriormente se analiza para comprobar si el cielo mantiene condiciones adecuadas para la observación astronómica.

Este sistema se ha instalado en varios puntos de la provincia, como Piornal, Torrejón el Rubio, Arroyo de la Luz o Montánchez, donde se encuentran algunos de los miradores celestes incluidos en la red regional de astroturismo.

Además de estos sensores, estudios sobre calidad del cielo realizados en entornos como el Parque Nacional de Monfragüe han confirmado que el área presenta niveles relativamente bajos de contaminación lumínica en comparación con zonas urbanas del país.

Talleres y actividades educativas de astronomía

El desarrollo del astroturismo en la provincia también se apoya en actividades divulgativas dirigidas tanto a visitantes como a población local.

En municipios del entorno de Monfragüe, como Torrejón el Rubio, se organizan regularmente jornadas de observación del cielo en colaboración con empresas de turismo astronómico y asociaciones científicas. Estas actividades incluyen identificación de constelaciones, observación con telescopios y explicaciones sobre la influencia de la contaminación lumínica.

En el Geoparque Villuercas-Ibores-Jara, localidades como Logrosán o Garciaz también acogen rutas nocturnas y talleres de astronomía que combinan la interpretación del paisaje con la observación del firmamento.

El objetivo de estas iniciativas es acercar la ciencia al público general y reforzar la idea de que el cielo nocturno forma parte del patrimonio natural del territorio.

Medidas para reducir la contaminación lumínica

La reducción de la contaminación lumínica se ha convertido en una prioridad para muchos destinos que buscan proteger la calidad del cielo nocturno. Cada vez más municipios aplican medidas para limitar el exceso de iluminación artificial.

Entre las acciones más habituales está la instalación de luminarias orientadas hacia el suelo. Este tipo de alumbrado evita que la luz se disperse hacia el cielo y mejora la visibilidad de las estrellas.

También se está apostando por iluminación LED de tonalidad cálida. Este sistema reduce la emisión de luz azul, considerada una de las más perjudiciales para la observación astronómica.

Otra de las medidas consiste en regular la intensidad de la iluminación durante determinadas horas de la noche. Con ello se reduce el impacto sobre el entorno natural y se favorece la observación del firmamento.

Estas recomendaciones coinciden con las directrices impulsadas por la Fundación Starlight y el Instituto de Astrofísica de Canarias. Ambas entidades trabajan para proteger el cielo nocturno como recurso científico, ambiental y turístico.

En esta línea también se desarrolla la red de miradores celestes de Extremadura. Su objetivo es promover espacios de observación situados lejos de grandes focos de iluminación artificial. Estos lugares permiten disfrutar del cielo en mejores condiciones y fomentan un turismo ligado a la naturaleza y la astronomía.

Cómo pueden contribuir los visitantes

Los visitantes que participan en actividades de observación astronómica también pueden contribuir a preservar el cielo nocturno. Para ello basta con seguir algunas recomendaciones básicas durante las salidas nocturnas.

Una de las más importantes es evitar el uso innecesario de iluminación exterior. Reducir la luz artificial ayuda a mantener la oscuridad natural del entorno. También se recomienda utilizar linternas con luz roja. Este tipo de iluminación afecta menos a la adaptación de los ojos a la oscuridad y facilita la observación del firmamento.

Otra práctica fundamental es respetar siempre las indicaciones de los espacios naturales donde se realizan las actividades nocturnas. Estas pequeñas acciones ayudan a conservar las condiciones de oscuridad necesarias para observar estrellas, planetas o la Vía Láctea en zonas con baja contaminación lumínica.

A través de la medición científica, la divulgación educativa y el control de la iluminación artificial, la provincia de Cáceres busca consolidar el cielo nocturno como uno de sus recursos naturales más valiosos. Este patrimonio natural se perfila además como un nuevo atractivo para el turismo de naturaleza y la observación astronómica.