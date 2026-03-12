Paca Blanco, Pablo Guerrero y Remigio Cordero, Premios 25 de Marzo 2026 por su lucha social en Extremadura

La activista social Paca Blanco, el cantautor Pablo Guerrero y el médico internista y exprofesor de la Universidad de Extremadura Remigio Cordero serán los galardonados este año con el Premio 25 de Marzo 2026 por “su trayectoria en defensa de la justicia social y de la construcción de otra Extremadura mejor desde abajo”.

Así lo ha anunciado la Asociación 25 de Marzo, que volverá a conmemorar esta fecha como Día de Extremadura los próximos 20 y 21 de marzo en la localidad cacereña de Madroñera, con un amplio programa de actividades político-culturales.

Trayectorias de compromiso social

En el caso de Paca Blanco, la asociación destaca su “larga trayectoria de lucha en defensa de nuestra tierra”. Según la organización, la activista lleva décadas enfrentándose a distintos proyectos considerados agresivos para el territorio, como la central nuclear de Almaraz o el complejo turístico de la Isla de Valdecañas. Desde la entidad subrayan que su labor la ha convertido en una de las voces ecologistas más persistentes de la región en la denuncia del “colonialismo” sobre Extremadura.

El galardón al cantautor Pablo Guerrero se concede a título póstumo, tras su fallecimiento el pasado año. La asociación reconoce así a un artista que “llevó a Extremadura por bandera en todo el mundo”, y que dejó un legado musical considerado fundamental para la cultura de la región. Sus canciones, añaden, constituyen “verdaderos himnos” y reflejan un compromiso social constante durante la Transición y las décadas posteriores.

El cantautor Pablo Guerrero. / RICARDO SUAREZ

Por su parte, el médico internista Remigio Cordero recibirá el premio por su trayectoria como activista en defensa de la sanidad pública. Desde la organización destacan que ha sido un “referente militante” en la reivindicación de un sistema sanitario “público, gratuito, universal y de calidad”, fruto de toda una vida dedicada a la defensa de una atención sanitaria digna para todos los ciudadanos.

La edición de este año tendrá además un carácter especial al conmemorarse el 90 aniversario del Ocupación de tierras del 25 de marzo de 1936 en Extremadura, cuando alrededor de 80.000 jornaleros y yunteros ocuparon y comenzaron a labrar de forma pacífica más de 3.000 fincas en toda la región para exigir la aplicación de la reforma agraria.

La asociación considera aquel episodio “es el más importante de la historia contemporánea de Europa y la última revolución vivida en el continente”.

Remigio Cordero. / E.P

Programa de actividades

Las actividades comenzarán el viernes 20 de marzo a las 18.00 horas en la Casa de la Cultura de Madroñera con un recital de poemas del autor local Manuel Sánchez Gómez, asesinado en 1936. A continuación, a las 19.00 horas, se proyectará la película El 47, tras la cual se celebrará un coloquio con Joana Vital, nieta de Manuel Vital; Antonio Torrico, antiguo presidente de la asociación vecinal de Torre Baró; y Justa Calvo Borrallo, extremeña emigrada que participó en un episodio similar en el barrio madrileño de Palomeras.

Cartel del evento. / Asociación 25 de marzo

La jornada principal tendrá lugar el sábado 21 de marzo. A las 10.00 horas se celebrará una mesa redonda sobre el movimiento LGTBI en Extremadura con la participación de los activistas Carlos Costa y Ángel Andreo, junto a Silvia Tostado, de la Fundación Triángulo.

A las 11.30 horas tendrá lugar un debate sobre conflictividad laboral en Extremadura con la intervención de un representante del Sindicato 25 de Marzo, Sandra Calvo, Juanjo Horillo, de la Confederación Nacional del Trabajo, que abordará el caso de 'Las 6 de La Suiza', y el historiador Chema Álvarez, quien repasará diferentes huelgas históricas.

La mañana concluirá con una mesa dedicada a los conflictos socioambientales en la región, con la participación de Jesús Martín Torres, de la Asociación Raíces de Garciaz; Ana Rosa, de la Plataforma Stop Biogás Oliva de Plasencia; Patricia Naharro, de la Plataforma Salvemos la Montaña de Cáceres; y la propia activista Paca Blanco.

Imagen de Paca Blanco, una de las fundadoras de Ecologistas en Acción. / Ecologistas en Acción

Entrega de premios y festival

Al mediodía, las actividades se trasladarán al CEIP Marcelo Muriel, donde se celebrará la entrega de los Premios 25 de Marzo y una comida popular.

Por la tarde tendrá lugar la presentación del libro biográfico de Pablo Guerrero. 'Porque amamos el fuego', del autor Manuel Cañada, que será presentado por primera vez durante el acto. La jornada contará además con la actuación del cantautor extremeño Miguel Ángel Naharro.

La programación concluirá con el festival 25 de Marzo, que comenzará a las 18.00 horas en la Nava Multiusos de Madroñera y en el que participarán los artistas Vila MC, Yeuh, Fonal, 26_H, Olvidados y Craneal, junto a la DJ Droma.

La organización ha informado además de que el evento contará con un servicio gratuito de ludoteca para menores de entre 5 y 12 años (con plazas limitadas e inscripción previa requerida), una zona de acampada habilitada y un mercadillo artesanal que se celebrará la mañana del sábado en el Parque Municipal, abierto a comercios locales, movimientos sociales y asociaciones sin ánimo de lucro.