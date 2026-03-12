Más de 1.300 personas se han formado en ciberseguridad gracias al programa de la Diputación de Cáceres y la Guardia Civil

Este miércoles Manuel Velarde Tazón, nuevo general de brigada de la Guardia Civil, ha realizado la visita protocolaria a la Diputación de Cáceres. Con motivo de la cita ha mantenido un encuentro con Miguel Ángel Morales, presidente de la Institución Provincial.

En la reunión se han abordado las relaciones y la profunda colaboración que mantienen ambas instituciones. El propósito, según ha indicado el presidente provincial, es "continuar y profundizar en la cooperación". Como ejemplo, resalta el convenio firmado para la mejora de los cuarteles en el ámbito rural.

Reunión protocolaria entre la Diputación de Cáceres y la Guardia Civil. / Cedida a El Periódico

"La filosofía de la Diputación es la defensa de la vida en nuestros pueblos", ha señalado Morales. Igualmente, ha explicado que la Guardia Civil es un cuerpo eminentemente rural, por lo que invertir en el buen estado de sus acuartelamientos se traducirá en que "los ciudadanos tengan el mejor servicio posible".

Proyectos en el medio rural

A su vez, se ha renovado el convenio que posibilita el desarrollo de un programa de ciberseguridad en el medio rural, el cual se desarrolla en distintos municipios. La prevención de estafas digitales, fraudes electrónicos, phishing, suplantación de identidad y otros ciberdelitos son algunos de los temas centrales de la iniciativa.

Esta se dirige a la población general, centrándose en colectivos vulnerables, personal municipal, asociaciones locales, pequeños comercios y autónomos.

El programa forma parte de una estrategia conjunta entre la Diputación de Cáceres y la Guardia Civil para mejorar la seguridad digital en los municipios rurales. A través de este convenio, agentes especializados imparten charlas y talleres informativos en diferentes localidades de la provincia, con el objetivo de enseñar a la ciudadanía a identificar posibles fraudes y a proteger sus datos personales en internet. Estas acciones formativas se desarrollan en casas de cultura, ayuntamientos o centros sociales y están abiertas a toda la población.

Durante más de un año de funcionamiento, el programa ha permitido llevar formación especializada en ciberseguridad a decenas de municipios de la provincia. En total, más de 1.300 personas de alrededor de 60 localidades han participado en las diferentes sesiones formativas organizadas, en las que se abordan riesgos cada vez más frecuentes como las estafas a través de correos electrónicos o mensajes móviles, la suplantación de identidad o los engaños vinculados al comercio electrónico.

El objetivo principal de esta iniciativa es reforzar la prevención frente a la ciberdelincuencia, un fenómeno que ha experimentado un notable crecimiento en los últimos años. De hecho, en la provincia de Cáceres se han registrado más de 1.500 ciberdelitos en un solo año, lo que ha llevado a intensificar las campañas de sensibilización y formación para reducir la vulnerabilidad de la ciudadanía frente a este tipo de delitos.

Una acción conjunta

La colaboración entre la Guardia Civil y la Diputación de Cáceres se extiende también a otras actuaciones destinadas a reforzar la seguridad en el medio rural. Además de apoyar la mejora de los cuarteles, la institución provincial colabora en programas formativos, campañas de prevención y acciones de sensibilización dirigidas a ayuntamientos y colectivos locales. De este modo se pretende acercar los recursos de seguridad a los municipios más pequeños y garantizar que los vecinos y vecinas dispongan de información y herramientas para prevenir delitos.

En este sentido, desde la Diputación se destaca que la cooperación con la Guardia Civil constituye un elemento clave para mantener la seguridad en el entorno rural y contribuir a fijar población en los pueblos, asegurando servicios públicos de calidad y una mayor protección para quienes viven y trabajan en ellos.