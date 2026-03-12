Una Extremadura Digna alerta sobre la insuficiencia de los planes de empleo ante el paro en Arroyo de la Luz en 2026

Según los datos de enero de 2026 Arroyo de la Luz registra una tasa de paro del 16,09 por ciento. Esto supone un total de 397 personas desempleadas sobre una población aproximada de 5.520 habitantes. Esto ha derivado en un aumento de la preocupación por parte de Una Extremadura Digan (UED).

Datos recientes

El desempleo en Arroyo de la Luz, aunque continúa siendo una preocupación para la población, ha mostrado cierta mejoría en los últimos años. En 2023 la localidad superaba el 18 por ciento de paro con más de 460 personas desempleadas, e incluso en 2022 llegó a situarse por encima del 20 por ciento. La evolución posterior refleja un descenso progresivo de estas cifras, aunque el nivel actual todavía se mantiene elevado para un municipio de su tamaño y con una economía marcada por el sector servicios, el pequeño comercio y la actividad agraria.

Para hacer frente a esta situación, los municipios de la provincia recurren con frecuencia a programas públicos de empleo temporal que permiten reforzar servicios municipales y ofrecer oportunidades laborales a personas desempleadas. En Arroyo de la Luz, estos contratos suelen estar vinculados al mantenimiento de espacios públicos, la limpieza de infraestructuras municipales, el apoyo a servicios sociales o la dinamización turística y cultural.

Sin embargo, desde UED consideran que las cifras actuales reflejan la necesidad de reforzar los planes de empleo social y público en la localidad. Indican que la oferta de puestos sociales es "insuficiente para dar respuesta a la considerable demanda de trabajo".

Las ayudas institucionales

Actualmente, desde la Diputación de Cáceres se ofrecen ayudas para contratar personal. Algunos de los servicios considerados son la limpieza de infraestructuras, turismo o servicios sociales. Sin embargo, desde UED destacan que "el número de plazas sigue siendo insuficiente para la cantidad de personas que buscan empleo".

Una de las principales herramientas en este ámbito es el Plan de Empleo para Entidades Locales impulsado por la Diputación de Cáceres. Este programa provincial permite a los ayuntamientos contratar personal para cubrir necesidades municipales y facilitar la inserción laboral de personas desempleadas. La iniciativa cuenta con una financiación de varios millones de euros y cubre la mayor parte del coste de las contrataciones, mientras que los consistorios asumen una pequeña parte del gasto.

Además, la institución provincial desarrolla otros programas complementarios destinados a fomentar la inclusión laboral, como el Plan Integra, que promueve la contratación de personas con discapacidad en los ayuntamientos de la provincia y contribuye a mejorar su integración sociolaboral.

A pesar de estas medidas, desde UED consideran que es necesario ampliar el número de contratos y reforzar las políticas de formación profesional para adaptarlas a las necesidades actuales del mercado laboral. "Es fundamental combinar planes de empleo con formación", declara Antonio Sánchez, coordinador de UED en Arroyo de la Luz.

En su opinión, "apostar por la capacitación en oficios con alta demanda y facilitar el emprendimiento local" puede convertirse en una vía eficaz para reducir el desempleo en el municipio. La albañilería, carpintería, electricidad o fontanería son algunos de los sectores que, según señalan, ofrecen actualmente más oportunidades laborales.

UED reitera su compromiso con la ciudadanía y asegura que seguirá defendiendo más oportunidades de empleo y formación para los vecinos y vecinas de Arroyo de la Luz.