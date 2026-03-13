Un mes y medio para iniciar las obras de mejora en el Mirador de la Memoria del Valle del Jerte, en Cáceres

La empresa Construcción Integral Tesma, S. A. de Torrejoncillo, será la encargada de llevar a cabo la obra en el Cerro Mirador de la Memoria. Este se encuentra situado en la localidad de El Torno, municipio cacereño del Valle del Jerte. Más concretamente está ubicado en la carretera CC-232, de titularidad de la Diputación de Cáceres.

El pasado diciembre de 2025 se sacó a licitación la obra, que contemplaba la construcción de aparcamientos e itinerario peatonal. Esta cuenta con un presupuesto de adjudicación de 4.320.461 euros y su plazo de ejecución se establece en nueve meses.

La obra se enmarca en el Plan de Sostenibilidad Turística La Vera-Valle del Jerte. Este contempla instaurar zonas de aparcamientos disuasorios inteligentes para la gestión sostenible del territorio. El Mirador de la Memoria ha sido seleccionado como uno de los puntos de mayor afluencia de público del Valle del Jerte.

Un monumento dedicado a la historia

El Mirador de la Memoria es uno de los enclaves más representativos del Valle del Jerte tanto por su valor paisajístico como por su significado histórico. El lugar alberga un conjunto escultórico creado por el artista Francisco Cedenilla Carrasco e inaugurado el 24 de enero de 2009, compuesto por cuatro figuras humanas de tamaño natural, tres hombres y una mujer. Estas rinden homenaje a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista. El monumento surgió por iniciativa de la Asociación Comarcal de Jóvenes del Valle del Jerte en el marco de las iniciativas vinculadas a la Ley de Memoria Histórica.

Las esculturas, orientadas hacia el paisaje del valle y la Sierra de Tormantos, convierten este espacio en un lugar de recuerdo y reflexión, además de un punto privilegiado desde el que contemplar una de las panorámicas más conocidas de la comarca. De hecho, el mirador se ha consolidado con el paso de los años como uno de los principales atractivos turísticos del Valle del Jerte, al combinar arte, memoria histórica y naturaleza en un mismo enclave.

El inicio de la construcción está previsto para dentro de mes y medio aproximadamente. El proyecto contempla dotar a la zona de nuevos aparcamientos para turismos, habilitar áreas de descanso para los visitantes y crear un itinerario peatonal panorámico con pequeños miradores y plataformas a lo largo del recorrido, además de facilitar el acceso a nuevas zonas de escalada próximas al cerro.

Las obras contempladas

La actuación se desarrollará sobre una superficie aproximada de 1,5 hectáreas que se extiende desde el entronque con un camino público situado en el punto kilométrico 3,2 de la carretera CC-232 hasta el propio Mirador de la Memoria, ubicado a unos 350 metros en dirección ascendente.

En este espacio se llevarán a cabo varias intervenciones destinadas a mejorar tanto la accesibilidad como la experiencia de los visitantes. Entre ellas destacan la adecuación del acceso desde la CC-232 al camino público que conduce al nuevo aparcamiento y la ampliación de la plataforma existente, junto con la mejora del firme del camino rural pavimentado que actualmente da servicio a fincas particulares.

El proyecto también prevé la creación de aparcamientos disuasorios en distintos márgenes de este camino, así como la adecuación naturalizada de aproximadamente 1.543 metros cuadrados en la meseta para habilitar plazas exclusivas para turismos.

A partir de este punto partirá un recorrido peatonal de unos 250 metros hasta el mirador, diseñado sobre el terreno natural y equipado con pasarelas de madera, escaleras, zonas de descanso y varios puntos de observación desde los que contemplar el paisaje. El itinerario salvará un desnivel superior a los 33 metros y contará con miradores orientados hacia distintas panorámicas del entorno antes de culminar en el propio Mirador de la Memoria.

La mejora de estas infraestructuras busca facilitar el acceso a uno de los enclaves más visitados del Valle del Jerte, conocido tanto por sus vistas sobre la Sierra de Tormantos como por el conjunto escultórico que rinde homenaje a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura. Según los recursos turísticos de la comarca, este mirador se ha consolidado como uno de los puntos paisajísticos más populares del valle. Es por ello que actuaciones destinadas a ordenar el acceso y mejorar los servicios pueden contribuir a reforzar el turismo sostenible y a dinamizar la economía local vinculada al senderismo, la naturaleza y el turismo cultural.